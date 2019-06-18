Водородные заправки вместо бензоколонок, вода вместо выхлопа, станции гидролиза воды вместо нефтяных скважин - это мир из сна активиста зеленого движения. Сны, впрочем, могут обернуться явью, и Hyundai Nexo - тому пример.

Водород - самый легкий элемент на планете, первый в периодической таблице. За эту легкость его ценили строители дирижаблей, но на том и погорели, причем в буквальном смысле этого слова. Более близкая нам историческая параллель - единственный Герой Социалистического Труда, лишенный этой награды, сделал имя в научном сообществе именно на этом элементе, точнее, на его изотопе, дейтерии - ключевом компоненте водородной бомбы. Речь, если кто не догадался, об академике Андрее Дмитриевиче Сахарове.

А еще водород - перспективное топливо для автомобилей. Правда, слово "топливо" тут применимо с некоторым допущением. Строго говоря, в моторе оно не сгорает, окисление воздухом происходит на пластинах так называемых топливных элементов - катализаторов, в итоге получается вода, а в самих пластинах накапливается электрический заряд.

Скажете, это тот же электромобиль, вид сбоку. Отчасти так, мотор действительно электрический, но на этом сходство и заканчивается. Аккумуляторы все еще имеют технические ограничения по емкости, и запас хода электромобиля редко превышает 300 км. А вот водородный Nexo, созданный на базе модели Tuscan FCEV, судя по заявленным характеристикам, может проехать все 500 - что все же меньше, чем может себе позволить автомобиль с традиционным двигателем внутреннего сгорания. Электромобиль надо заряжать от обычной сети всю ночь или пару часов от специализированного источника питания. Заправка водородом не отличается от привычной заправки на АЗС. Мало водородных заправок? Не так. Нет ни одной водородной заправки в нашей стране. Но ведь никто и не говорит, что Nexo можно вот так запросто купить, заглянув к ближайшему дилеру Hyundai. Здесь эта машина пока не продается, а вот в Южной Корее, где продажи начались год назад, только предзаказов на этот автомобиль было получено более тысячи. Вряд ли эта страна обладает принципиально иными залежами водорода по сравнению с нашей.

Эдвин Блек, автор книги "Внутреннее сгорание", известный и далеко не единственный исследователь, увлеченный теорией всемирного заговора нефтяных компаний против разработчиков альтернативных источников энергии. Глядя на проекты, подобные Nexo, сложно в этот заговор не поверить. Казалось бы, вот готовая схема экологически чистого транспорта. Водород из воздуха добывать, конечно, сложно. Но и добычу, транспортировку и перегонку нефти простым и дешевым процессом тоже не назовешь. Но слишком уж много завязано именно на нефтяное топливо. Вот в некоторых штатах США, говорят, уже готовы отказаться от нулевой налоговой ставки на электромобили - их владельцы не покупают бензин, в цену которого заложен сбор на ремонт и строительство автодорог. Доля различного рода сборов в цене бензина российского - почти 65 процентов. Будем и дальше считать, что заговор - это параноидальные фантазии?

Так что спросите, пусть даже у самого себя, когда вы купите свой первый автомобиль на топливных элементах?

Только ответ никому не говорите.

Алексей Харнас