Медведь с севера

Что происходит, когда родившийся на севере зверь меняет ареал? Он приспосабливается. Бурый медведь кадьяк селится на островах одноименного архипелага у побережья Аляски. Его автомобильный тезка кроссовер Kodiaq, родом из Чехии, но собранный в Нижнем Новгороде, попав на две тысячи километров южнее и пройдя путь от Баку до Гянджи, доказал, что он, как и положено медведю, по-хорошему всеяден. И прекрасно адаптируется к кавказскому югу.

Александр Янковский

Оказавшись на улицах азербайджанской столицы за рулем Skoda Kodiaq, понимаешь две вещи. Первая: спасибо системе контроля слепых зон Blind Spot Detect, с ней вариант "джигит подкрался незаметно" не проходит. И вторая: хорошо, что кадьяк считается самым крупным подвидом бурых медведей: граненый дизайн, кристаллические формы, да и просто размеры кроссовера внушают всем уважение. А это важно! Бакинская манера вождения особая, поворотник тут часто просто интересный аксессуар, соседи по потоку им и сами не пользуются, и на твои сигналы не реагируют. Как в анекдоте: ты не выделывайся, ты пальцем покажи. Иногда просто буквально, рукой - пропусти, брат. И тут, конечно, другой разговор: ты по-человечески - и к тебе по-человечески.

На дорогах Азербайджана Kodiaq - редкий гость с необычной внешностью. А гостей на Кавказе принято уважать. Фото: Skoda

В архитектуре приборной панели чешского Kodiaq ясно читается его принадлежность к немецкому концерну. Фото: Skoda

Неотъемлемые права

Пробравшись в центр к Ичери Шехер, старому городу, видишь, что на парковке свободных мест почти нет, надо маневрировать. Медведь кадьяк решил бы проблему ударом мощной лапы, его собрату приходят на помощь электронные помощники - система кругового обзора Area View, ассистент маневрирования Manoeuvre Assist.

Оставив "медведя" на парковке, проходишь внутрь древних стен и с удовольствием теряешься в них. Дворец Ширваншахов, мечети, бани, караван-сараи. Бараньи ребра в тандыре, шах-плов, курица в гранатовом соусе, местное красное... Вечером, приходя в себя в номере отеля в одной из трех "пламенных башен" здешнего Баку-Сити, понимаешь: хорошо набрался впечатлений. Впрочем, азербайджанская норма по уровню алкоголя в крови водителя - как у нас, до 0,3. А за превышение - штраф примерно в 16 000 рублей. Неприятно, но права все-таки не отберут.

В Азербайджане остановка - это только для высадки пассажиров или выгрузки груза, а все остальное - уже стоянка, и наше "до пяти минут не считается" не работает, за нарушение - от 3 до 8 МРОТ, 7200 рублей в максимальном варианте. И насчет скорости: камеры везде, как и у нас, но штрафы начинают прилетать уже за превышение на 10 км/ч... А еще очень дорогой мусор. Штраф за выброс из транспорта посторонних предметов такой же, как за превышение скорости не более чем на 30 км/ч, - все те же от 3 до 8 МРОТ.

Фото: Skoda

Третий ряд сидений в Kodiaq - откровенно "детский". Но отправленные туда дети воспринимают это не как ссылку, а как привилегию. Фото: Skoda

Сплошное ханство

Утром за завтраком вспоминаешь: что там Александр Сергеевич писал про Шамаханскую царицу? Нам же с Kodiaq как раз к ней сейчас в гости, в Шемаху. А потом Лагич, Габала, Реки, Гянджа - на полтысячи километров маршрут. И как же хорошо, что у "медведя" есть ассистент движения в пробке Traffic Jam Assist, который работает в связке с адаптивным круиз-контролем. Задал навигатору точку назначения, заложил разрешенные в городе 60 км/ч или 90 - за городом, пристроился за лидером - и знай себе рули. Хотя даже с рулением Kodiaq поможет путнику, утомленному восточным гостеприимством: ассистент движения по полосе Lane Assist на скорости выше 65 км/ч пропишет траекторию точно между разделительными. А Driver Alert, еще один умный помощник, проследит, чтобы водитель уж совсем не уснул, и, если что, подаст сигнал: пора сделать перерыв.

Солнце уже летнее, но в салоне Kodiaq прохладно. И просторно - семь полноценных сидений, самый большой багажник в классе. А вот и Шемаха. Тут усыпальница ширванских шахов Эдди Гюмбез, "Семь куполов" в переводе, средневековая крепость Гюлистан, но нам - направо, съезд с трассы М4, поворот на село Лагич. По легенде, персидский шах Кей-Хосров провел тут в изгнании остаток своей жизни. Его слуги с семьями поселились неподалеку и принесли из Ирана умение плавить железо и медь. В Лагич потянулись караваны купцов, здесь вырос настоящий город мастеров: мощенные камнем улицы, бани, водопровод, канализация. Впрочем, нашему "медведю" тоже есть чем гордиться: Лагич находится в котловине, на спусках и подъемах семиступенчатый робот DSG - Kodiaq получил его первым из Skoda - исправно перебирает передачи, многодисковая муфта с электронным управлением незаметно подтыкает полный привод.

Дюшбара. Суп из мелких пельменей. Местная шутка: "Пельменей для дюшбара в руке хозяйки должно помещаться ровно сорок". В каждом районе страны блюдо готовится по-своему, размер и форма пельменей могут немного различаться, неизменно одно - крепкий бульон как основа блюда. Чтобы его сварить, нужна крупная баранья кость и целая большая луковица. Раньше еще для цвета добавляли шафран.

Фото: Skoda

Халва и пахлава

Дальше по маршруту - Габала, бывшая столица древней Кавказской Албании, ей около двух тысяч лет. В 1858 году по этим местам путешествовал Александр Дюма, автор не только "Трех мушкетеров", но и недописанного "Большого кулинарного словаря". А еще Габалу называют столицей солений, здесь засаливают все, даже арбузы. Из уважения к классику здесь и пообедаем. Местные деликатесы: бараньи потроха, дашарасы кябаб - шашлык, зажаренный на камнях. А на десерт - местная халва, говорят, особая, впрочем, про свою халву и пахлаву так в Азербайджане говорят чуть ли не в каждом городе. Например, в Шеки, следующей точке нашего маршрута, где сохранился дворец ханов - шекинских на этот раз - и караван-сарай. Рецепт шекинской пахлавы: пласты рисового теста собирают в "башню", перемежая каждый корж сладкой начинкой из орехов. Затем блюдо заливают медом и настаивают 24 часа... Кстати, к этому моменту количество пакетов, кулечков и коробочек, которые безропотно принимал в себя Kodiaq в каждой точке маршрута, уже давно бы превысило разрешенную отметку - если бы не Clever Inside, система организации пространства в салоне. Кто бы мог подумать, что Jumbo Box, подлокотник между передними сиденьями, действительно такой Jumbo?

Ура, автострада! Считается, что бегущий кадьяк может развить скорость до 40 км/ч. Skoda Kodiaq впятеро быстрее, но...камеры, будь они неладны. Так что, даже выбравшись на "зеленую" E60, круиз-контроль выставляю на разрешенные 110 км/ч. Так и долетаем до Гянджи. Города, где в XII веке жил и был похоронен поэт и философ Низами Гянджеви, автор поэмы "Искендер-намэ", описывающей сражения Александра Македонского.

И вот с этого места - поподробнее, пожалуйста, нам с Kodiaq прямо очень интересно.

В "Искандер-наме" описана битва Александра с пришедшими с севера русами, которые выпускают на врагов боевое чудовище. В мирное время зверя водят по деревням на цепи, а жители подают ему и его вожатым из окон деньги и пищу. Никого не напоминает?

Кафе "Черт побери"

Здесь, на улице Кичик Гала в Баку, снимался знаменитый эпизод из "Бриллиантовой руки" с падением на брусчатку у входа в аптеку сначала героя Никулина, а потом героя Миронова. К слову, аптеки в здании никогда не было.





Девичья башня

Очень необычное на вид, уникальное по конструкции сооружение. Девичья - потому что, по легенде, с нее прыгнула девушка. Прыгнула она сама или была сброшена - версии разнятся, но интереснее другое: девушка упала с башни в воду. То есть когда-то море в Баку доходило до стен старого города.





Горящая гора

Именно так переводится с азербайджанского название горы Янардаг, что в 25 км к северу от Баку. Трехметровая огненная стена - выброс природного газа, - по легенде, не гаснет здесь уже тысячу лет. Сейчас это место паломничества огнепоклонников, зороастрийцев.





Храм в деревне Киш

I век н. э., основатель - предположительно, апостол Елисей, принесший в Кавказскую Албанию христианство. Во внутреннем дворе, под прозрачным колпаком - древнее захоронение. Судя по размеру костей, при жизни рост погребенных был не менее двух метров.





Нафталан

Курорт, в санаториях которого можно принять лечебную ванну из целебной нефти - нафталаны. В городе есть музей костылей, якобы оставленных здесь излеченными после нафталиновых процедур больными.