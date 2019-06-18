Лучше чем люди

Латвия - одно из уютнейших мест в Европе, куда достаточно быстро можно добраться на машине из Москвы. Шестьсот километров, от получаса до полусуток, проведенных на границе - тут уж как повезет, и вот до Риги уже буквально рукой подать. А там - старый город, модерн, Цветочная улица, Даугава, вкуснющее местное мороженое, пиво, хлебный суп и далее по списку. Что может быть лучше хорошо известной и любимой Риги?

Анна Килимник

А зачем что-то лучшее? Ведь лучшее, как известно, враг хорошего. Это довольно старое выражение - впервые эта мысль была высказана в 1574 году. С ней был солидарен Шекспир, а крылатой сделал ее Вольтер, используя в первую очередь в шутливо-иронической манере. Рестайлинг автомобиля - это как раз, когда из чего-то хорошего хотят сделать что-то лучшее, но так, чтобы не стало хуже. Особенно если "подновить" надо модель, являющуюся настоящим хитом продаж. Тут шаг влево - шаг вправо - и вот уже народ потянулся к конкуренту. Часто автопроизводители стараются как раз "не заглубляться" - подправить решетку радиатора и сделать более выразительными фары. В таком "лучше" иронии действительно больше, чем смысла. Но вот в Nissan подошли к обновлению X-Trail и Qashqai со всей ответственностью и серьезностью. Более того, модернизация моделей для российского рынка была сделана на основе отзывов именно российских владельцев.

Фото: Nissan

Новые Qashqai и X-Trail оборудованы интеллектуальной системой остановки перед впереди идущим автомобилем, которая работает на скорости от 40 до 80 км/ч. Радар системы интегрирован в эмблему Nissan. В случае опасности на приборной панели мигает индикатор и звучит предупредительный звуковой сигнал. Если водитель не реагирует, система применяет экстренное торможение. Фото: Nissan

Маршрут построен

Если опустить такие, несомненно, важные новшества вроде нового дизайна колесных дисков, лично я первое, на что обратила внимание, так это на систему "Яндекс.Авто", которую получили обе модели. Спор об удобности навигатора в штатных системах автомобилей любых марок почти никогда не заканчивается в пользу последних. Реальность такова, что даже за рулем премиум-марки водитель прокладывает себе маршрут с помощью мобильного телефона, а не широкого дисплея на центральной панели. Куда удобнее теперь будет владельцам новых X-Trail и Qashqai, в комплектациях которых есть выбор между штатной системой Nissan и мультимедийной системой "Яндекс", разработанной в сотрудничестве с инженерами Nissan. Восьмидюймовый мультитач-дисплей, привычный "Яндекс.Навигатор", а так же "Яндекс.Музыка", "Яндекс.Погода", "Яндекс.Радио". Работает все быстро и бодро за счет 4G/LTE Wi-Fi модема с предоплаченным интернетом на один год. После истечения этого срока можно либо поменять сим-карту, если вдруг не устроит тариф, либо продолжить пользоваться интернетом, как и прежде, но уже оплачивая около 250 рублей в месяц, либо использовать внешние носители, раздавая, например, интернет с телефона.

В Латвии неприятности за превышение скорости начинаются с отметки "плюс 20" - штраф от 80 евро. Взяток здесь не берут. Максимально допустимое количество алкоголя в крови - 0,5 промилле. Тонировка лобового стекла - не более 25 процентов, передние боковые - не более 30 процентов, задние - ограничений нет. Платных дорог нет. Использование "антирадаров" запрещено.

Фото: Nissan

Интеллектуальные адаптивные фары головного света Adaptive Front-Light Sistem доступны и на Qashqai, и на X-Trail. Они анализируют скорость автомобиля и отклонение рулевого колеса, поворачивая световой пучок в сторону поворота на угол до 15 градусов. Эта система обеспечивает лучшую освещенность в быстрых поворотах, а также облегчает маневрирование во дворах на небольшой скорости Фото: Nissan

Тише едешь

Надо сказать, навигатор от "Яндекса" отлично работает не только в России, но и в Латвии. Показывает адские пробки в центре Риги на исходе рабочего дня и достоверно сообщает, что не так уж и скоро мы доберемся до Юрмалы, но все же увидеть потрясающий закат на Рижском взморье успеваем. Вообще, за пару дней мы успеваем много всего увидеть такого, о чем обычный турист, довольствующийся стандартным набором опций от туроператора, и слыхом не слыхивал. Домский собор, Турайдский замок - это все замечательно. Но слишком людно и порой очень шумно. Но вот мы прошли по камышовой тропе Каниерис, и там было так удивительно тихо... прям как в новом Qashqai. Или в новом X-Trail. Потому что шумоизоляция этих моделей - лучшая из всего, чтобы было внедрено на Qashqai и X-Trail когда-либо по всему миру.

Как это вышло? Был взят за основу европейский вариант шумоизоляционного пакета для Nissan c дизельным двигателем и просто значительно улучшен. Дополнительные шумопоглощающие материалы добавлены со стороны моторного щита, под панелью приборов, в передних крыльях, в полу багажника, в порогах, появились специальные пластиковые щитки под днищем, а также виброгасители панели пола. Акустическое ветровое стекло теперь есть на всех комплектациях. Благодаря этому уменьшены все шумы, которые есть в машине - от двигателя, от дороги, от ветра. Но инженеры особенно старались сделать хорошее еще лучше. И потому уменьшен шум еще и при проезде луж, снежной каши, песка и камней.

Если в Латвии вы не ели горох со шпеком, копченым салом с небольшими прослойками мяса, то считайте, что местную еду вы так и не попробовали, надо ехать еще раз. Это блюдо к тому же традиционное на латышском рождественском столе. Его готовят из серого гороха, который выращивают только в Латвии. Рецепт прост: горох отваривают в воде и затем смешивают с обжаренным шпеком и луком. Часто блюдо подают со стаканом кефира.

Фото: Nissan

Держать удар

Говоря о том, что Qashqai и X-Trail - лучшие, я опираюсь в первую очередь на цифры. За всю историю продаж Nissan в России было продано больше 310 000 экземпляров Qashqai и 275 000 - X-Trail. При этом уже более 2000 человек в России купили новый Qashqai с конца марта и более 8500 человек - новый X-Trail с конца декабря 2018 года. И это данные на конец мая. Когда вы читаете этот материал, цифры уже явно выросли.

В чем же еще эти автомобили преобразились? На обоих моделях трансмиссия, которая идет в паре с двухлитровым двигателем, теперь обладает новым гидротрансформатором, положительно влияющим на разгон с места, убирающим так называемую "резиновость" вариатора, на которую жаловались клиенты. После изменения калибровки двигателя и трансмиссии последняя теперь имитирует переключение передач гидромеханической автоматической коробки передач.

Также поработали над управляемостью, которая - владельцы любой из этих двух моделей не дадут соврать - была... хорошая. А стала лучше. Повышены чувствительность и точность реакций на поворот руля, а также информативность рулевого управления в том числе и потому, что появилась новая функция - Auto return control, которая осуществляет так называемый "довозврат" руля в нулевое положение на малых скоростях, при движении на парковке например. Кропотливая работа со стабилизаторами поперечной устойчивости привела к тому, что улучшилось гашение ударов со стороны дороги и снижена вибрация в микропрофиле. Прежде, если автомобиль на скорости попадал в достаточно глубокую яму, раздавался неприятный стук, теперь же эта проблема решена. В Латвии, кстати, есть где это проверить: здесь внезапно загородный асфальт может смениться грейдерной дорогой, и умение автомобиля гасить удары дорогого стоит. Также на обоих моделях характеристики амортизаторов полностью перенастроены.

У этого кропотливого, въедливого перечисления изменений есть один отрицательный момент: тут просто невозможно их все перечислить. А хочется именно детализировать процесс - ведь дьявол кроется в деталях. Вот, например, обогрев лобового стекла стал мощнее, и время его работы увеличилось с четырех до восьми минут. Многие пользователи даже не поймут, что именно произошло. Просто перестанут зимой опаздывать, подвозя ребенка в школу. Вроде и раньше в жизни было все хорошо. А по мелочам незаметно стало еще лучше.

Сабильская Винная гора

Символ городка Сабиле - даже на его гербе изображена гроздь винограда. Сабильская Винная гора уникальна тем, что внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самый северный виноградник, где виноград выращивают под открытым небом. Общая площадь виноградника - 1,5 гектара. Здесь растет примерно 15 различных сортов винограда, в целом 650 лоз, большинство из которых сорта "Зилга".





Старый Сигулдский замок

Обычно все туристы стремятся в Турайдский замок, в то время как неподалеку от него есть настоящая жемчужина - замок Ливонского ордена, построенного в 1207 году. Точнее, его руины - замок стоял заброшенным со времен Северной войны. В 2012 году здесь была проведена реконструкция, и теперь можно посетить Южную и Северную башни замка и прогуляться по каменным стенам.





Тропа Каниерис

Расположена на одноименном озере в Кемерском национальном парке. Была открыта в 2013 году. Проходит через камышовые заросли, являющиеся любимым местом обитания многих видов птиц. Неподалеку также установлена вышка для наблюдения за птицами.





Вецаки

Если вы сто раз были в прекрасной Юрмале и хотели бы открыть для себя в окрестностях Риги новые пляжи, отправляйтесь в Вецаки, старинный рыбацкий поселок, пляж которого - один из самых популярных в латвийской столице.





Рижский мотормузей

Был закрыт на реконструкцию в 2013 году и вновь открыт в 2016-м. Если вы не были здесь после обновления - вы будете приятно удивлены! Музей кардинально изменился, экспозиция, которая теперь стала интерактивной, включает в себя более 230 транспортных средств, среди которых - гоночный Auto Union V16 typ C/D, фургон "Москвич" 401-422 с деревянным кузовом, пожарная машина "Руссо-Балт" Тип Д 24/40.