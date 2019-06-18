"Страдале" - по-итальянски "шоссе", но по-русски звучит так, что автоматически переводит всех фанатов Ferrari в категорию страдальцев. С одной стороны, новый суперкар будет производиться в неограниченном количестве, это не лимитированная серия, а стало быть, он вполне доступен. С другой - в лимитированную серию его наверняка превратит цена, пока официально не объявленная. В Маранелло этот автомобиль охарактеризовали как "начало новой эры". Впервые в недрах топового Ferrari рычит V8, а не V12. С турбонаддувом этот двигатель развивает 780 л. с. Однако это не все: SF90 Stradale обладает суммарной мощностью в 1000 "лошадей" благодаря трем электромоторам, два из которых независимо приводят в движение передние колеса. То есть перед нами первый гибридный суперкар с полным приводом и элементами формульной системы KERS.

"Страдать" поклонникам Ferrari приходится не первый раз. В Маранелло уже выпускали модель с непривычным для русских ушей названием в 2003 году.

На корме вместо антикрыла - сложная крышка моторного отсека с активными частями, очень красиво! Трансмиссия полностью новая, восемь ступеней, скорость переключения 200 миллисекунд, вместо задней передачи теперь используется реверс электромоторов. В интерьере - тихая революция. Энергичные скульптурные формы теперь в прошлом, аналоговая "приборка" - в прошлом, часть данных проецируются на лобовое стекло. Руль богато оснащен сенсорами, переключатель manettino фиксируется в трех режимах: Hybrid, Performance, Qualify. Что такое "квалификация" в автоспорте, надеемся, знают все. Разгон до ста - 2,5 секунды, до двухсот - 6,7, полная остановка после сотни - через 29,5 м. Круг по заводскому кольцу Фьорано за "минуту и девятнадцать" - быстрее гиперкара LaFerrari. Фантастика? Уже нет.