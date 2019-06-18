Не путать с танком

Выпуск T.50 наладят в Великобритании. Всего будет сделано 100 суперкаров по цене от 2,2 млн евро каждый. Первые автомобили клиентам передадут в начале 2022 года.

Гордон Мюррей - один из самых знаменитых автомобильных конструкторов современности. Не верите - спросите гугл, и он вам подсунет десятки картинок, где на него с благоговением смотрят Ники Лауда и Берни Экклстоун. Самым известным его проектом считается модель McLaren F1, выпускавшаяся в девяностые и до появления Bugatti Veyron бывшая самой быстрой дорожной машиной в мире. В конце мая компания Gordon Murray Automotive анонсировала новый суперкар с индексом T.50, который уже сегодня называют преемником "того самого" McLaren. Заявлено, что T.50 при массе 980 кг и габаритах меньше Porsche 911 будет легче, чем любая современная модель его класса. Заднеприводный среднемоторный суперкар оснастят новым атмосферным 3,9-литровым V12 мощностью 650 л. с. от компании Cosworth. Шестиступенчатую механическую коробку передач с H-образной схемой переключения сделает фирма Xtrac. Тормоза уже в базовой комплектации будут карбон-керамическими. Гордон Мюррей заявил, что новый автомобиль окажется не трековой моделью, а максимально универсальной машиной, которая позволит как участвовать в заездах по гоночной трассе, так и отправляться в дальние путешествия. T.50 получит трехместный салон с местом водителя посередине, а также вместительные багажные отсеки.