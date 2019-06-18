Лечебная грязь

Чтобы этого монстра все же не спутали с дорожным Lamborghini, на крыше стоит мощная светодиодная панель, а передок украшают дополнительные фонари.

Предположим, вам и целого мира мало. И Lamborghini Urus для вас - это лишь банальный кроссовер, "как у всех". Не расстраивайтесь, утешиться будет чем. Называется это чудо Lamborghini Huracan Sterrato. Да, пока это концепт, но много вы видели концептов с такой готовностью к производству? За основу взяли Huracan EVO. А стало быть, и 5,2-литровый безнаддувный V10 мощностью 640 сил в придачу. Всем этим хозяйством вкупе с 600 "ньютонами" момента управляет система LDVI. На сей раз она заточена специально под бездорожье и контролирует работу прямого привода, полноуправляемого шасси, раздачу момента, а также поправляет действия водителя в случае необходимости. Клиренс подняли на 47 мм, передняя и задняя колея увеличились на 30 мм. Расширенные арки теперь легко принимают колесные 20-дюймовые диски на могучей вездеходной резине. Автомобиль по кругу обнесен новой пластиковой защитой, спереди и сзади появилась мощная алюминиевая броня - можно не сомневаться, что днище тоже "прикрыто" как следует. Внутри обещают легкий и прочный каркас безопасности из титана, новые карбоновые кресла с четырехточечными ремнями безопасности и алюминиевые полы. Но главное - автомобиль лучше не мыть! Ведь Sterrato по-итальянски означает "грязь".