Туда, где теплее

На каких моделях Jaguar или Land Rover появится "терморуль" и когда это произойдет, пока не сообщается.

Мы уже успели привыкнуть к тому, что автомобили предупреждают нас об опасности или, например, помогают парковаться, обращаясь к нашим зрению и слуху: тот же парктроник показывает нам на мониторе расстояние, оставшееся до препятствия, плюс мы слышим нарастающие тревожные сигналы. Но недавно инженеры взялись и за наше осязание. Кресла Cadillac тычут водителя под ребра во время парковки, а инженеры Jaguar Land Rover разработали рулевое колесо, которое, нагреваясь с той или иной стороны, подаст сигнал о необходимости поворота налево или направо. Специалисты Jaguar Land Rover утверждают, что температура обода "баранки" способна резко меняться в большую или меньшую сторону на 6 градусов. Если необходимо, водитель также может сам настроить разницу температур. В первую очередь, такая функция может быть полезна в условиях низкой видимости: например, во время дождя, в гористой или лесной местности. Исследования показали, что температурные подсказки могут также использоваться для неэкстренных уведомлений, где вибрация лишь излишне отвлекает водителя, в частности, при предупреждении о низком уровне топлива. Такой способ информирования также является альтернативой звуковых оповещений в тех случаях, когда в машине играет музыка или громко разговаривают пассажиры.