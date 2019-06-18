Полезай в кузовок

Выпускала Skoda и просто грузовые пикапы на платформе же Felicia. Только на рынок они поставлялись под маркой Volkswagen.

Концепт пикапа от марки Skoda носит имя Montiaq, то есть к названию машины-"донора", а именно Kodiaq, добавится слово "гора". Машина получит эксклюзивный цвет Orange Sunset, черно-оранжевую кожаную отделку салона, 17-дюймовые колесные диски с внедорожными покрышками, силовой обвес кузова, встроенную лебедку, дополнительный свет и мощную аудиосистему. Помимо нового кузова, модель отличается увеличенным на 10 см дорожным просветом. Автомобиль построен в единственном экземпляре студентами технической академии марки. Для Skoda такой студенческий практикум - уже традиция. С 2014 года каждое лето молодежь показывает что-то диковинное. И что характерно, тема пикапов в студенческих работах возникает не первый раз. В 2015 году был представлен концептуальный пикап, построенный на основе микролитражки Skoda Fabia. На ее создание студентов вдохновила Skoda Felicia Fun - серийная модель, которую чешская марка производила в конце девяностых. В "обычном" состоянии у машины было два передних пассажирских места, а сзади - открытый кузов, как и положено пикапу. Но задняя стенка пассажирской кабины могла отъезжать, раскладывая одновременно второй ряд сидений, и задние пассажиры могли ехать как в кабриолете.