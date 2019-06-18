Мобильность недалекого

Считается, что электротранспортом проще управлять, чем средством, оборудованным ДВС. И навык этот очень скоро войдет в "память мышц" человечества, как это уже случилось с велосипедами.

По прогнозам маркетологов Toyota, к 2050 году автомобилей с дизельными и бензиновыми моторами на свете практически не останется. В слаборазвитых странах еще будут в это время эксплуатировать гибридные моторы, но у всего прогрессивного человечества наступит эра электромобилей. Причем солидная доля придется на средства передвижения индивидуального пользования, то есть ультракомпактные. Рассчитанные на одного или двух человек электромобили с максимальной скоростью 60 км/ч и пробегом без подзарядки 50-100 км найдут самое широкое применение в городе. Все экономные люди, малый бизнес, индивидуальные туристы предпочтут небольшие и недорогие средства передвижения. Причем это будут не только четырехколесные, но и двухколесные транспортные средства, типа скутеров или самокатов. Передвигаться на них можно будет как стоя, так и сидя. Одно из таких транспортных средств - Concept-I Walk - был представлен компанией на Токийском автосалоне аж в 2017 году. Максимальная скорость - до 10 км/ч, пробег без подзарядки - 14 км. Разрабатываются компанией и одноколесные средства передвижения с максимальной скоростью 2 км/ч, предназначенные для тяги инвалидных колясок.