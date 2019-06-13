МЧС объявило в Татарстане штормовое предупреждение из-за заморозков до -1 градуса

ГУ МЧС по Татарстану объявило в республике штормовое предупреждение из-за заморозков на почве до -1 градуса в ночь на 14 июня. При этом средняя температура воздуха в ночное время будет составлять от +2 до +5 градусов.

В целом, днем 14 июня в Татарстане будет облачно, ночью без осадков, днем пройдет небольшой дождь, ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха составит 17-18 градусов тепла.

Как писал “Ъ-Казань”, профессор КФУ, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Юрий Переведенцев заявил, что похолодание на территории Татарстана будет продолжаться до конца недели.

“Ъ-Казань”