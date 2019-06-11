В Татарстане жара сменится похолоданием до 8 градусов

Сегодня, 11 июня, перепады температур днем и ночью будут значительными. Так, к полудню воздух прогреется до 28 градусов, а ночью опустится до 16 градусов. В среду, 12 июня, температура воздуха составит лишь 10 градусов тепла, уверяет профессор КФУ, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Юрий Переведенцев.

В четверг, 13 июня, Казань и Татарстан накроет холодный фронт. Столбики термометров в этот день к полудню покажут 17 градусов, а ночью ожидается до 8 градусов. При этом вероятность осадков в эти дни низкая.

“Ъ-Казань”