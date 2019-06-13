Глава Адыгеи поручил повысить качество медуслуг и охват населения диспансеризацией

Сегодня на заседании Общественного совета при министерстве здравоохранения РА, которое прошло с участием Главы РА, был заслушан отчёт о выполнении поручений Мурата Кумпилова по повышению качества медицинских услуг. Также проанализированы результаты работы Общественного совета. На основании рекомендаций общественников сформированы новые поручения Главы РА.



В частности, Общественным советом проведен мониторинг деятельности учреждений здравоохранения республики. Оценивались открытость и доступность информации об организации; комфортность условий предоставления услуг, включая время ожидания предоставления медицинской услуги; доступность услуг для инвалидов; доброжелательность, вежливость работников медицинской организации; удовлетворенность условиями оказания услуг.

Как сообщила председатель Общественного совета при министерстве здравоохранения РА Елена Садовникова, на основании проведенного мониторинга составлен рейтинг организаций здравоохранения. В числе лучших учреждений названы Адыгейская республиканская клиническая больница и Майкопская городская детская поликлиника №2. Последние строчки заняли Гиагинская центральная районная больница и Республиканская консультативная поликлиника.

Глава Адыгеи поручил внимательно изучить рекомендации общественников, выявить финансовые, материальные, кадровые резервы отрасли и аккумулировать их для решения выявленных недостатков.

Как доложил министр здравоохранения РА Рустем Меретуков, по результатам мониторинга проведена определенная работа, приняты возможные меры по улучшению качества работы медорганизаций. Так, в настоящее время идет активное строительство нового здания Гиагинской ЦРБ, в учреждении внедрен электронный документооборот. Также решены вопросы материально-технического обеспечения Республиканской консультативной поликлиники, которая переведена в новое здание.

«Мы многое делаем для улучшения материально-технического оснащения учреждений здравоохранения. При этом пропорционально должна меняется и ситуация с качеством предоставления медуслуг. Важно уделять внимание правильной организации работы медицинских организаций, отношению к пациенту, внедрению новых технологий», - отметил Мурат Кумпилов.

Особое внимание Глава Адыгеи уделил повышению качества диспансеризации, диагностики заболеваний, оказанию медуслуг в сельской местности. С этой целью продолжится работа «Поезда здоровья», которая активизирована с прошлого года по поручению Мурата Кумпилова.

Также на контроле Главы РА - работа ФАПов, эффективная реализация программы «Земский доктор», подготовка врачебных кадров. Кроме того, рекомендовано продолжить создание доступной среды в учреждениях здравоохранения, усилить обратную связь с населением, ввести анкетирование пациентов после лечения.

В ходе заседания члены Общественного совета отметили и существенные изменения в отрасли. Были приведены примеры слаженной работы скорой медицинской помощи, кардиологического отделения, первого в республике отделения паллиативной помощи, которая оказалось очень востребованной.

В связи с этим Глава Адыгеи поручил рассмотреть вопрос об увеличении койко-мест для паллиативной помощи, продолжить работу над созданием комфортных условий всем пациентам, оснащать здания системами кондиционирования, приближать обстановку в палатах к домашним условиям. Для этого Мурат Кумпилов дал задание активизировать волонтерское движение, привлечь к данной теме общественные организации, библиотеки, школы искусств, профессиональные творческие союзы, представителей религиозных конфессий.

В завершение Глава Адыгеи подчеркнул значимость независимой оценки качества работы учреждений здравоохранения, которая проводится общественниками.

«Ваш мониторинг помогает нам оценить результаты проделанной работы, обозначить новые задачи и пути их решения», - подчеркнул Мурат Кумпилов.