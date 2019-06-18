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Фото: Jeep

Мама-папа

Зарисовки о Грузии и четырех Jeep

Журнал "Коммерсантъ Автопилот" от , стр. 20

Спросите фаната бездорожья, как выглядит идеальный мир в его представлении? И он, конечно, расскажет про горы, про большие камни, крутые спуски и отчаянные подъемы. Вспомнит про снег и ледники. Помянет топи и глубокие броды. И конечно, не забудет про лихих друзей, посиделки у огня до утра, ароматное мясо с углей, теплый хлеб и хмельные напитки. Короче говоря, он расскажет о Грузии.


Алексей Зайцев


Типичная грузинская картина: взрослые общаются, дети бегают друг за другом. За соседним столиком ресторанной веранды две семьи: мужчины что-то обсуждают, жестикулируя, женщины разглядывают экран смартфона, изучают фотографии.



Кудрявый черноглазый мальчишка лет трех-четырех спотыкается о ножку стула и падает, роняя из рук маленький полосатый мяч. Мяч, подпрыгивая, скрывается из вида под столиками. Малыш поднимается в замешательстве.

- Мама! Мама! - громко голосит он, но ни одна из женщин даже не поворачивается в его сторону.

- Ма!!! - продолжает орать мальчик.

И тут из-за стола встает один из мужчин и огромной рукой ловко достает откуда-то снизу мячик.

Порядок восстановлен, дети снова бегают, взрослые общаются.

- А ты понял, что сейчас произошло? - спрашивает мой гид Гио Беридзе, историк, полиглот и большой любитель внедорожников.

- Звали маму, мама не слышала, в итоге помог папа.

- Нет. Звали папу, папа и помог. "Мама" - это папа по-грузински. Но сына папа тоже может называть "мама".

Дальше начались лингвистические дебри: мама, которая на самом деле папа, это не только папа, отец ребенка, но и одновременно его сын. Хотя на самом деле сын по-грузински "швили". Но папа зовет его мамой.

Но это еще не все. Мама, которая настоящая мать и зовут ее "дэда", своих детей тоже называет "дэда".

Как в том анекдоте: "Мама, это я! Нет, сынок, мама - это я!" То есть ничего не понятно.

Гио взялся втолковывать на примерах.

- Вот стоит Jeep Grand Cherokee. Самый большой, самый солидный. Он тут папа. То есть по-грузински - "мама". Мама-Jeep. А вот этот трехдверный Wrangler, будем считать, его сын. И он ему говорит: "Мама, вытащи меня, я застрял в болоте!" А тот ему отвечает: "Конечно, мама!"

- Еще неизвестно, кто кого будет вытаскивать. Wrangler своего "папы" посерьезнее в болоте будет. Да и вообще, папа тут, скорее, Wrangler. Или даже дедушка, он старше.

- Пусть будет дедушка. По-грузински - "бабуа", или "бабу" сокращенно. И его пусть тогда просит тот белый Compass, как бы внучок его: "Бабу, возьми на буксир!" Что ему дедушка должен ответить?

- Конечно, бабу.

- Вай мэ! Понял наконец!

Главное отличие грузинских ПДД от российских - отсутствие единого порядка проезда перекрестков с круговым движением. Круг может быть главным, главным может быть только часть или части круга - все определяют знаки, разметка, а также традиции поведения на дороге. В целом они очень похожи на российские второй половины девяностых годов: разметка и рядность повсеместно игнорируются, при определении приоритета большое значение имеет уверенное выражение лица, активно используется клаксон. Стиль вождения наглый, но конфликты, переходящие в рукоприкладство, практически не случаются, люди горячи, но не агрессивны.

Полиция наблюдает за движением спокойно, но нарушения на виду пресекаются моментально. Взятки невозможны, постоянная видеосъемка ведется не только с камер автомобиля полиции, но и с личного видеорегистратора офицера. Большинство штрафов небольшие - 10-50 лари (250-1250 рублей). Дорожные камеры на российские номера не реагируют. Алкоголь за рулем - уголовное преступление, "допустимых промилле" нет, но погрешность прибора учитывается.

Два варианта системы подключаемого полного привода, активируемого при возникновении соответствующих условий (Command-Trac и Rock-Trac), мосты Dana следующего поколения, дифференциал Tru-Lok с электроприводом блокировки на переднем и заднем мостах, дифференциал повышенного трения Trac-Lok и электропривод отключения переднего стабилизатора поперечной устойчивости.

Два варианта системы подключаемого полного привода, активируемого при возникновении соответствующих условий (Command-Trac и Rock-Trac), мосты Dana следующего поколения, дифференциал Tru-Lok с электроприводом блокировки на переднем и заднем мостах, дифференциал повышенного трения Trac-Lok и электропривод отключения переднего стабилизатора поперечной устойчивости.

Фото: Jeep

Имена не выбирают


О чем еще говорить в дождь, если не о воде. Пока наш Jeep Cherokee, смахивая щетками воду с лобового стекла, весело шлепал по лужам, Гио посвящал меня в тайны грузинского водопровода, а заодно и грузинской канализации.

С его слов выходило, что водопровод в грузинских горах появился во времена Великой Римской империи - больше двух тысяч лет назад. Остатки систем, состоящих из древних глиняных труб, в Грузии находят тут и там. Интересно и другое: часть этих систем имеют более-менее современные аналоги, действующие и поныне. То есть системы чугунных труб, трубочек, шлангов и прочих водоводов, проведенных от подходящего ручья или речушки, так же, как и две тысячи лет назад, снабжают водой грузинские дома, мельницы и огороды. Самотеком и совершенно бесплатно. А привычный нам водопровод со счетчиками оплаты есть только в крупных грузинских городах и поселках, но тоже не везде. С канализацией примерно такая же история. В горных районах не принято рыть отхожие ямы, сток деревенского туалета обычно просто направляется ниже по склону, откуда смывается обильными осадками и впитывается в землю.

Распробовав хинкали, шашлык, харчо и хачапури, многие мнят себя знатоками грузинской кухни. Между тем кухня в Грузии не единообразная. В каждом регионе есть свои блюда, иногда их готовят и в других частях страны, а иногда - нет. В качестве примеров можно привести сванскую лепешку кубдари - аналог хачапури, только с начинкой из рубленного мяса со специями. Такие приготавливают не только в горах Сванетии, но и в Тбилиси, и на юге страны. Но аджарское блюдо борано - сыр, жаренный в сливочном масле, - за пределами Аджарии почти не делают. Имеретинский (открытый), мегрельский (закрытый) и аджарский (лодочка с яйцом) хачапури тоже можно попробовать где угодно. А вот месхетинский хачапури из слоеного теста подают только в Месхетии. Есть и еще более локальные блюда, такие, как сурамский хлеб. Эти сладкие лепешки с медовым вкусом выпекают только в поселке Сурами на одноименном перевале. Зато ими торгует почти вся деревня: деревянные постройки с печками внутри стоят прямо у дороги возле каждого дома.

Grand Cherokee был и остается самым представительным и самым комфортабельным Jeep. Пневматическая подвеска Quadra-Lift поднимает кузов над землей на достойную для внедорожника высоту 287 мм, а для удобства посадки, наоборот, опускается. Подвеска обеспечивает максимально плавное движение даже по каменистым грузинским проселкам.

Grand Cherokee был и остается самым представительным и самым комфортабельным Jeep. Пневматическая подвеска Quadra-Lift поднимает кузов над землей на достойную для внедорожника высоту 287 мм, а для удобства посадки, наоборот, опускается. Подвеска обеспечивает максимально плавное движение даже по каменистым грузинским проселкам.

Фото: Jeep

- Но это же негигиенично! - возмущаюсь я.

- А что такого? - не понимает мой спутник. - Вот коровы же ходят везде, и ничего.

Я смотрю поверх белого капота внедорожника на небольшое стадо, как ни в чем не бывало расположившееся на дороге, и спешу перевести разговор на другие темы.

Вот, к примеру, грузинские фамилии и имена. Оказывается, грузины могут по фамилии довольно точно определить, из каких мест родом человек. Как мы определяем по названию модели автомобиля его качества: скажут Cherokee - и сразу рисуется образ настоящего, правильного внедорожника с блокировками и понижайкой; услышишь Grand Cherokee - и уже образ другой, что-то мощное, большое и солидное. Ну а если речь заходит о Wrangler, понятно, что говорят о настоящем внедорожном монстре, для которого почти нет преград.

Только услышишь Grand Cherokee — и уже рисуется образ: что-то мощное, большое и солидное

Также примерно у грузин с фамилиями. Говоришь: "Я знаю Нодари Абашидзе". А тебе отвечают, что это аджарский парень, сразу ясно. А иногда и точнее можно сказать, потому что, к примеру, все Коколадзе родом из деревни Коколети, что высоко на северном склоне ущелья Мачахела. Эли Квирквелия, с которой я учился, - мегрелка. А Миша Инашвили, скорее всего, родом из Кахетии.

Я спрашиваю своего спутника, откуда происходит его фамилия. Но это, оказывается, нельзя точно определить. Потому что "бери" - это по-русски монах, а фамилия Беридзе - по-нашему Монахов, то есть человек, выросший в монастыре или при монастыре. А еще это самая распространенная фамилия в Грузии, ее носят почти тридцать тысяч человек.

Два варианта системы подключаемого полного привода, активируемого при возникновении соответствующих условий (Command-Trac и Rock-Trac), мосты Dana следующего поколения, дифференциал Tru-Lok с электроприводом блокировки на переднем и заднем мостах, дифференциал повышенного трения Trac-Lok и электропривод отключения переднего стабилизатора поперечной устойчивости.

Два варианта системы подключаемого полного привода, активируемого при возникновении соответствующих условий (Command-Trac и Rock-Trac), мосты Dana следующего поколения, дифференциал Tru-Lok с электроприводом блокировки на переднем и заднем мостах, дифференциал повышенного трения Trac-Lok и электропривод отключения переднего стабилизатора поперечной устойчивости.

Фото: Jeep

Большой грузинский информаторий


Талант жителей Грузии задать за несколько минут тысячу вопросов и добиться на них ответов, достоен, на мой взгляд, полезного применения. Выслушав от очередного заправщика "За сколько брал? А где? А сам откуда? А когда приехал?", я говорю своему попутчику, что всех без исключения грузин можно брать на работу дознавателями, они непременно добьются на этом поприще успеха.

- Почему сразу дознавателями? - удивляется Гио. - Просто людям интересно.

Если верить его словам, земляки сохраняют искреннее любопытство с детства до глубокой старости. Новый человек, новый автомобиль, а уж тем более новый человек на новом автомобиле всегда воспринимается как нечто интересное, любопытное, отсюда и вопросы.

- И не думай, что у них твои ответы в одно ухо влетели, а в другое вылетели, - продолжает Гио, - они все запомнят и другим расскажут при случае.

Как я понял, речь идет об огромной базе полезных и бесполезных знаний, передающихся из уст в уста. И эта база, как Большой Всепланетный Информаторий братьев Стругацких, постоянно пополняется информацией и постоянно информацию выдает. При этом интерфейсом и хранителем всей информации является все без исключения население Грузии. Например, можно подойти к любому знакомому или даже незнакомому грузину и спросить у него, к примеру, кто такой Вахтанг Горгасали, как устроен акваланг или зачем собирать туту, если она уже осыпалась. Если грузин сам не будет знать правильного ответа, он позвонит знакомому или родственнику, если и тот не будет знать - позвонят еще кому-нибудь. В итоге вам сообщат, что Вахтанг Горгасали - это первый царь, правивший Грузией в V-VI веках; аквалангом называют прибор, позволяющий ныряльщику дышать под давлением, равным давлению воды на глубине; а туту стоит собирать даже с земли, потому что она богата сахаром и из нее получается замечательный самогон.

Поняв, как организован грузинский информационный обмен, я уже безо всякого раздражения рассказывал продавцам сладких лепешек в Сурами о главном новшестве Jeep Wrangler 2019-го модельного года: теперь по любому покрытию на самом серьезном вездеходе Jeep можно ездить как на кроссовере, забыв про подключение мостов, просто поставив селектор выбора режимов трансмиссии в положение "4H AUTO". Если окажетесь в тех краях, проверьте, хорошо ли разошлась информация.

Башня чачи в Батуми

работает не каждый день, только по праздникам, и то не по всем. Точнее так: башня с часами находится близ порта и старого города постоянно, но башней чачи становится в определенные мэрией дни. В это время каждый желающий может подойти к специальным краникам у подножия башни и наполнить стаканчик настоящей грузинской чачей абсолютно бесплатно

Канатная дорога в Хуло

предназначена не для туристов, а для местных жителей, поэтому стоит лишь 20 местных копеек - тетри. В старой, но еще крепкой кабинке с вами на другую сторону ущелья поедут местные жители-крестьяне: дедушка с мешком муки, женщина в платке и черном платье, держащая на поводке козу, и мужчина с топориком "цалди" в руках - главным инструментом здешних мест, известным со второго тысячелетия до нашей эры.

Поезд Боржоми - Бакуриани

ходит не только по железной дороге, он перемещается во времени. Старенький локомотив с двумя вагонами, узкая колея. Путь длиной в 38 км, ведущий на высоту в тысячу метров, проходит через лес на склонах гор. За два часа пути успеваешь забыть, из какого ты времени и на каком ты свете. Старая железная дорога электрифицирована, в гору вагоны тащит маленький электровоз, обратно они катятся сами.

Скальный монастырь Вардзиа

поражает воображение. Это город почти километр в длину, но только находится он внутри отвесной скалы над рекой Кура. В Вардзиа около шестисот различных помещений, уходящих на 50 м внутрь скал: кельи монахов, церкви, часовни, трапезные и библиотеки, построенные в XII-XIII веках. В 1283 году большая часть монастыря была разрушена землетрясением, но монастырская жизнь продолжается до сих пор.

Музей Маяковского в Багдати

Был открыт в 1941 году в доме, где провел свое детство поэт Владимир Маяковский, сын лесничего третьего разряда Багдатского лесничества Кутаисской губернии. В традиционном грузинский доме, построенном из каштана на крутом берегу реки Ханицкхали, мебель и немного личных вещей. Рядом - новое здание музея, открытого в советское время, с рисунками, книгами и фотографиями.

JeepGrand Cherokee
Trailhawk		Cherokee TrailhawkCompass TrailhawkWrangler 3D RubiconWrangler 5D
Rubicon
Двигатель, тип3.6 V6 24V2.0T R4 16V2.4 R4 16V2.0T R4 16V2.0T R4 16V
Объем двигателя, куб. см36041995236019951995
Максимальная мощность, л. с. при об/мин286 при 6350272 при 5250175 при 6400272 при 5250272 при 5250
ТрансмиссияАКП8АКП9АКП9АКП8АКП8
Максимальная скорость, км/ч206206185180180
Разгон от 0 до 100 км/ч, с8,38,111,3н. д.н. д.
Средний расход топлива, л на 100 км10,48,19,9н. д.н. д.
Дорожный просвет, мм218-287221216252252
Цена в России, млн руб.4,2652,2552,3493,994,2
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