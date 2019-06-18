Спросите фаната бездорожья, как выглядит идеальный мир в его представлении? И он, конечно, расскажет про горы, про большие камни, крутые спуски и отчаянные подъемы. Вспомнит про снег и ледники. Помянет топи и глубокие броды. И конечно, не забудет про лихих друзей, посиделки у огня до утра, ароматное мясо с углей, теплый хлеб и хмельные напитки. Короче говоря, он расскажет о Грузии.

Алексей Зайцев

Типичная грузинская картина: взрослые общаются, дети бегают друг за другом. За соседним столиком ресторанной веранды две семьи: мужчины что-то обсуждают, жестикулируя, женщины разглядывают экран смартфона, изучают фотографии.

Кудрявый черноглазый мальчишка лет трех-четырех спотыкается о ножку стула и падает, роняя из рук маленький полосатый мяч. Мяч, подпрыгивая, скрывается из вида под столиками. Малыш поднимается в замешательстве.

- Мама! Мама! - громко голосит он, но ни одна из женщин даже не поворачивается в его сторону.

- Ма!!! - продолжает орать мальчик.

И тут из-за стола встает один из мужчин и огромной рукой ловко достает откуда-то снизу мячик.

Порядок восстановлен, дети снова бегают, взрослые общаются.

- А ты понял, что сейчас произошло? - спрашивает мой гид Гио Беридзе, историк, полиглот и большой любитель внедорожников.

- Звали маму, мама не слышала, в итоге помог папа.

- Нет. Звали папу, папа и помог. "Мама" - это папа по-грузински. Но сына папа тоже может называть "мама".

Дальше начались лингвистические дебри: мама, которая на самом деле папа, это не только папа, отец ребенка, но и одновременно его сын. Хотя на самом деле сын по-грузински "швили". Но папа зовет его мамой.

Но это еще не все. Мама, которая настоящая мать и зовут ее "дэда", своих детей тоже называет "дэда".

Как в том анекдоте: "Мама, это я! Нет, сынок, мама - это я!" То есть ничего не понятно.

Гио взялся втолковывать на примерах.

- Вот стоит Jeep Grand Cherokee. Самый большой, самый солидный. Он тут папа. То есть по-грузински - "мама". Мама-Jeep. А вот этот трехдверный Wrangler, будем считать, его сын. И он ему говорит: "Мама, вытащи меня, я застрял в болоте!" А тот ему отвечает: "Конечно, мама!"

- Еще неизвестно, кто кого будет вытаскивать. Wrangler своего "папы" посерьезнее в болоте будет. Да и вообще, папа тут, скорее, Wrangler. Или даже дедушка, он старше.

- Пусть будет дедушка. По-грузински - "бабуа", или "бабу" сокращенно. И его пусть тогда просит тот белый Compass, как бы внучок его: "Бабу, возьми на буксир!" Что ему дедушка должен ответить?

- Конечно, бабу.

- Вай мэ! Понял наконец!

Главное отличие грузинских ПДД от российских - отсутствие единого порядка проезда перекрестков с круговым движением. Круг может быть главным, главным может быть только часть или части круга - все определяют знаки, разметка, а также традиции поведения на дороге. В целом они очень похожи на российские второй половины девяностых годов: разметка и рядность повсеместно игнорируются, при определении приоритета большое значение имеет уверенное выражение лица, активно используется клаксон. Стиль вождения наглый, но конфликты, переходящие в рукоприкладство, практически не случаются, люди горячи, но не агрессивны.

Полиция наблюдает за движением спокойно, но нарушения на виду пресекаются моментально. Взятки невозможны, постоянная видеосъемка ведется не только с камер автомобиля полиции, но и с личного видеорегистратора офицера. Большинство штрафов небольшие - 10-50 лари (250-1250 рублей). Дорожные камеры на российские номера не реагируют. Алкоголь за рулем - уголовное преступление, "допустимых промилле" нет, но погрешность прибора учитывается.

Фото: Jeep

Два варианта системы подключаемого полного привода, активируемого при возникновении соответствующих условий (Command-Trac и Rock-Trac), мосты Dana следующего поколения, дифференциал Tru-Lok с электроприводом блокировки на переднем и заднем мостах, дифференциал повышенного трения Trac-Lok и электропривод отключения переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Фото: Jeep

Имена не выбирают

О чем еще говорить в дождь, если не о воде. Пока наш Jeep Cherokee, смахивая щетками воду с лобового стекла, весело шлепал по лужам, Гио посвящал меня в тайны грузинского водопровода, а заодно и грузинской канализации.

С его слов выходило, что водопровод в грузинских горах появился во времена Великой Римской империи - больше двух тысяч лет назад. Остатки систем, состоящих из древних глиняных труб, в Грузии находят тут и там. Интересно и другое: часть этих систем имеют более-менее современные аналоги, действующие и поныне. То есть системы чугунных труб, трубочек, шлангов и прочих водоводов, проведенных от подходящего ручья или речушки, так же, как и две тысячи лет назад, снабжают водой грузинские дома, мельницы и огороды. Самотеком и совершенно бесплатно. А привычный нам водопровод со счетчиками оплаты есть только в крупных грузинских городах и поселках, но тоже не везде. С канализацией примерно такая же история. В горных районах не принято рыть отхожие ямы, сток деревенского туалета обычно просто направляется ниже по склону, откуда смывается обильными осадками и впитывается в землю.

Распробовав хинкали, шашлык, харчо и хачапури, многие мнят себя знатоками грузинской кухни. Между тем кухня в Грузии не единообразная. В каждом регионе есть свои блюда, иногда их готовят и в других частях страны, а иногда - нет. В качестве примеров можно привести сванскую лепешку кубдари - аналог хачапури, только с начинкой из рубленного мяса со специями. Такие приготавливают не только в горах Сванетии, но и в Тбилиси, и на юге страны. Но аджарское блюдо борано - сыр, жаренный в сливочном масле, - за пределами Аджарии почти не делают. Имеретинский (открытый), мегрельский (закрытый) и аджарский (лодочка с яйцом) хачапури тоже можно попробовать где угодно. А вот месхетинский хачапури из слоеного теста подают только в Месхетии. Есть и еще более локальные блюда, такие, как сурамский хлеб. Эти сладкие лепешки с медовым вкусом выпекают только в поселке Сурами на одноименном перевале. Зато ими торгует почти вся деревня: деревянные постройки с печками внутри стоят прямо у дороги возле каждого дома.

Grand Cherokee был и остается самым представительным и самым комфортабельным Jeep. Пневматическая подвеска Quadra-Lift поднимает кузов над землей на достойную для внедорожника высоту 287 мм, а для удобства посадки, наоборот, опускается. Подвеска обеспечивает максимально плавное движение даже по каменистым грузинским проселкам. Фото: Jeep

- Но это же негигиенично! - возмущаюсь я.

- А что такого? - не понимает мой спутник. - Вот коровы же ходят везде, и ничего.

Я смотрю поверх белого капота внедорожника на небольшое стадо, как ни в чем не бывало расположившееся на дороге, и спешу перевести разговор на другие темы.

Вот, к примеру, грузинские фамилии и имена. Оказывается, грузины могут по фамилии довольно точно определить, из каких мест родом человек. Как мы определяем по названию модели автомобиля его качества: скажут Cherokee - и сразу рисуется образ настоящего, правильного внедорожника с блокировками и понижайкой; услышишь Grand Cherokee - и уже образ другой, что-то мощное, большое и солидное. Ну а если речь заходит о Wrangler, понятно, что говорят о настоящем внедорожном монстре, для которого почти нет преград.

Только услышишь Grand Cherokee — и уже рисуется образ: что-то мощное, большое и солидное

Фото: Jeep

Также примерно у грузин с фамилиями. Говоришь: "Я знаю Нодари Абашидзе". А тебе отвечают, что это аджарский парень, сразу ясно. А иногда и точнее можно сказать, потому что, к примеру, все Коколадзе родом из деревни Коколети, что высоко на северном склоне ущелья Мачахела. Эли Квирквелия, с которой я учился, - мегрелка. А Миша Инашвили, скорее всего, родом из Кахетии.

Я спрашиваю своего спутника, откуда происходит его фамилия. Но это, оказывается, нельзя точно определить. Потому что "бери" - это по-русски монах, а фамилия Беридзе - по-нашему Монахов, то есть человек, выросший в монастыре или при монастыре. А еще это самая распространенная фамилия в Грузии, ее носят почти тридцать тысяч человек.

Фото: Jeep

Фото: Jeep

Два варианта системы подключаемого полного привода, активируемого при возникновении соответствующих условий (Command-Trac и Rock-Trac), мосты Dana следующего поколения, дифференциал Tru-Lok с электроприводом блокировки на переднем и заднем мостах, дифференциал повышенного трения Trac-Lok и электропривод отключения переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Фото: Jeep

Большой грузинский информаторий

Талант жителей Грузии задать за несколько минут тысячу вопросов и добиться на них ответов, достоен, на мой взгляд, полезного применения. Выслушав от очередного заправщика "За сколько брал? А где? А сам откуда? А когда приехал?", я говорю своему попутчику, что всех без исключения грузин можно брать на работу дознавателями, они непременно добьются на этом поприще успеха.

- Почему сразу дознавателями? - удивляется Гио. - Просто людям интересно.

Если верить его словам, земляки сохраняют искреннее любопытство с детства до глубокой старости. Новый человек, новый автомобиль, а уж тем более новый человек на новом автомобиле всегда воспринимается как нечто интересное, любопытное, отсюда и вопросы.

- И не думай, что у них твои ответы в одно ухо влетели, а в другое вылетели, - продолжает Гио, - они все запомнят и другим расскажут при случае.

Как я понял, речь идет об огромной базе полезных и бесполезных знаний, передающихся из уст в уста. И эта база, как Большой Всепланетный Информаторий братьев Стругацких, постоянно пополняется информацией и постоянно информацию выдает. При этом интерфейсом и хранителем всей информации является все без исключения население Грузии. Например, можно подойти к любому знакомому или даже незнакомому грузину и спросить у него, к примеру, кто такой Вахтанг Горгасали, как устроен акваланг или зачем собирать туту, если она уже осыпалась. Если грузин сам не будет знать правильного ответа, он позвонит знакомому или родственнику, если и тот не будет знать - позвонят еще кому-нибудь. В итоге вам сообщат, что Вахтанг Горгасали - это первый царь, правивший Грузией в V-VI веках; аквалангом называют прибор, позволяющий ныряльщику дышать под давлением, равным давлению воды на глубине; а туту стоит собирать даже с земли, потому что она богата сахаром и из нее получается замечательный самогон.

Фото: Jeep

Поняв, как организован грузинский информационный обмен, я уже безо всякого раздражения рассказывал продавцам сладких лепешек в Сурами о главном новшестве Jeep Wrangler 2019-го модельного года: теперь по любому покрытию на самом серьезном вездеходе Jeep можно ездить как на кроссовере, забыв про подключение мостов, просто поставив селектор выбора режимов трансмиссии в положение "4H AUTO". Если окажетесь в тех краях, проверьте, хорошо ли разошлась информация.

Башня чачи в Батуми

работает не каждый день, только по праздникам, и то не по всем. Точнее так: башня с часами находится близ порта и старого города постоянно, но башней чачи становится в определенные мэрией дни. В это время каждый желающий может подойти к специальным краникам у подножия башни и наполнить стаканчик настоящей грузинской чачей абсолютно бесплатно





Канатная дорога в Хуло

предназначена не для туристов, а для местных жителей, поэтому стоит лишь 20 местных копеек - тетри. В старой, но еще крепкой кабинке с вами на другую сторону ущелья поедут местные жители-крестьяне: дедушка с мешком муки, женщина в платке и черном платье, держащая на поводке козу, и мужчина с топориком "цалди" в руках - главным инструментом здешних мест, известным со второго тысячелетия до нашей эры.





Поезд Боржоми - Бакуриани

ходит не только по железной дороге, он перемещается во времени. Старенький локомотив с двумя вагонами, узкая колея. Путь длиной в 38 км, ведущий на высоту в тысячу метров, проходит через лес на склонах гор. За два часа пути успеваешь забыть, из какого ты времени и на каком ты свете. Старая железная дорога электрифицирована, в гору вагоны тащит маленький электровоз, обратно они катятся сами.





Скальный монастырь Вардзиа

поражает воображение. Это город почти километр в длину, но только находится он внутри отвесной скалы над рекой Кура. В Вардзиа около шестисот различных помещений, уходящих на 50 м внутрь скал: кельи монахов, церкви, часовни, трапезные и библиотеки, построенные в XII-XIII веках. В 1283 году большая часть монастыря была разрушена землетрясением, но монастырская жизнь продолжается до сих пор.





Музей Маяковского в Багдати

Был открыт в 1941 году в доме, где провел свое детство поэт Владимир Маяковский, сын лесничего третьего разряда Багдатского лесничества Кутаисской губернии. В традиционном грузинский доме, построенном из каштана на крутом берегу реки Ханицкхали, мебель и немного личных вещей. Рядом - новое здание музея, открытого в советское время, с рисунками, книгами и фотографиями.