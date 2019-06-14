Море волнуется

Подбор купальника — один из самых сложных и порой тревожных процессов в рамках летнего шопинга. Льстящих любой фигуре бикини пока еще не изобрели, но если все же найти свой правильный вариант, то королевское чувство «на миллион долларов» не покинет обладательницу до конца отпуска. «Коммерсантъ Стиль» выделил три пляжных тренда — белый цвет, цветочный принт, неон — и собрал лучших представителей жанра.

Белый

Селена Гомес наглядно показала, что в белоснежном купальнике можно отлично проводить время на пляже. На девичнике Кортни Барри певица и ее подружки отдыхали в одинаковых монохромных бикини. Выбрав купальник с высокой талией калифорнийской марки L`Space, Селена одним постом в Instagram увеличила онлайн-продажи белых купальников более чем на 500% (по данным аналитиков Lyst.com.ru). Таким образом, белый купальник в 2019 году — удел не только новобрачных, отправляющихся в медовый месяц.

Clube Bossa, бикини 11 850 руб, бра-топ 13 300 руб, tsum.ru La Revenche, слитный купальник, 21 500 руб, tsum.ru Clube Bossa, слитный купальник, 16 700 руб, tsum.ru La Revenche, слитный купальник, 21 500 руб, tsum.ru Natayakim, лиф 9 000 руб, бикини 9 000 руб, tsum.ru Off-White, раздельный купальник, 26 350 руб, tsum.ru OYE, слитный купальник со шнуровкой, 26 250 руб, tsum.ru Etam, лиф 2 999 руб, бикини 1 799 руб, магазины Etam

Турецкий бренд OYE (аббревиатура Open Your Eyes), созданный сестрами-близняшками Айчей и Зейнепой Садикоглу, специально для роковых соблазнительниц предлагает сексуальную модель — слитный купальник с корсетной шнуровкой. При всей своей внешней хрупкости этот купальник достойно выдержит воздействие и солнца, и соленой воды, так как сшит из ультратонкой мягкой лайкры. Для романтически настроенных особ подойдет аскетичная модель итальянской марки La Reveche (отшивается на средиземноморской Сардинии), украшенная коралловой цветочной аппликацией. Деталь, достойная диснеевской принцессы Моаны из далекой Океании.

Цветочный принт

Пожалуй, вечный летний тренд — цветочный принт. На купальниках в этом сезоне отсутствуют тропические заросли, зато есть цветы всевозможных размеров и оттенков. С ними отлично сочетаются рюши, оборки и завязки.

Clube Bossa, бикини 9 225 руб, бра-топ 9 225 руб, tsum.ru DODO BAR OR, лиф 8 335 руб, бикини 9 190 руб, tsum.ru Clube Bossa, слитный купальник, 18 850 руб, tsum.ru Dolce & Gabbana, слитный купальник, 39 950 руб, tsum.ru Ermanno Scervino, лиф 11 950 руб, бикини 15 400 руб, tsum.ru Dolce & Gabbana, слитный купальник, 23 200 руб, tsum.ru Etam, лиф 2 999 руб, бикини 1 799 руб, магазины Etam Johanna Ortiz, слитный купальник, 38 450 руб, tsum.ru Stella Mccartney, слитный купальник, 35 800 руб, tsum.ru Johanna Ortiz, слитный купальник, 44 650 руб, tsum.ru Zimmerman, раздельный купальник, 19 550 руб, tsum.ru Johanna Ortiz, бикини 15 150руб, бра с принтом 36 900 руб, tsum.ru Zimmerman, слитный купальник, 28 600 руб, tsum.ru

Короли купальников «в цветочек», конечно, Dolce & Gabbana. Их крупные розы оккупировали пляжи Лазурного берега. Особое внимание привлекают купальники бразильской (а там о купальниках знают все) марки с певучим названием Clube Bossa. Дизайнер Гильерме Вийера создает свои купальники вручную c 2006 года. Умопомрачительные декольте, разрезы на бедрах и фактурная драпировка способны превратить скромную водную нимфу в богиню.

Неон

Недавний отчет аналитиков глобальной поисковой системы для предметов моды Lyst.com.ru, касающийся пляжной моды, показал, что популярность неоновых купальников неуклонно растет (на 29% в поисковых запросах с марта).

Аgent Provocateur, бикини Zenaya, 32 500 руб, бутики Аgent Provocateur DSQUARED2, слитный купальник, 17 150 руб, tsum.ru Iceberg, слитный купальник в пайетках, 26 650 руб, tsum.ru Аgent Provocateur, бикини IZARO, 34 300 руб, бутики Аgent Provocateur Аgent Provocateur, бикини Lopez, 37 300 руб, бутики Аgent Provocateur Natayakim, слитный купальник, 21 000 руб, tsum.ru Off-White, слитный купальник, 28 350 руб, tsum.ru

Одной из главных зачинщиц этого тренда можно считать модель Хейли Бибер, на которой маленькое неоновое бикини из змеиной кожи от Triangl Swimwear смотрится безупречно. Соблазнительный купальник подобной раскраски «Коммерсантъ Стиль» обнаружил у Off-White. Для самых разудалых вечеринок у бассейна подойдет слитный купальник Iceberg в духе спортшика 1980-х ядовито-желтого цвета в пайетках.

Неоновые купальники активно носят семейный подряд Дженнер—Кардашьян, Дженнифер Лопес и Зендайя. Кроме спортивного флера яркие купальники создают иллюзию более глубокого загара.