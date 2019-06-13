Первая делегация из ОАЭ посетила игорную зону «Красная Поляна».

Доля иностранного туристического потока увеличится до 25%.

7 июня новым регулярным рейсом Дубаи – Сочи прибыла первая группа туристов. Также среди гостей из ОАЭ были представители зарубежных туроператоров и туристических компаний, иностранные журналисты и блогеры.

В течение 4-х дней тура, организованного группой компаний WOW Сочи, гости посетили все знаковые места Красной Поляны и города Сочи, побывали в ресторанах, поднялись в горы и конечно же, познакомились с проектами игорной зоны «Красная Поляна»: казино «Бумеранг» и «Казино Сочи». 8 июня состоялся торжественный ужин в ресторане авторской кухни «Брунелло».

«Сказать, что гостям из ОАЭ понравились проекты игорной зоны – ничего не сказать. Мы сами не ожидали такой высокой оценки от наших взыскательных гостей. Помимо шикарных интерьеров, они отмечали безупречный сервис, превосходную кухню наших ресторанов, профессионализм сотрудников. В отношении наших дружественных связей с ОАЭ могу сказать, что начало положено. И начало весьма достойное и обнадеживающее», - комментирует Дмитрий Анфиногенов, директор по развитию игорной зоны «Красная Поляна».

Рейсы организованы 2 раза в неделю, для граждан обоих государств в течение первых 90 дней действует безвизовый режим.

По прогнозам аналитиков, доля иностранного туристического потока в игорную зону «Красная Поляна» увеличится до 25%. Напомним, после введения прямых рейсов Сочи - Тель-Авив иностранный туристический поток вырос на 11% и сейчас составляет 16% от общего количества посетителей.

«В Сочи есть все, чтобы оказать достойный прием нашим дорогим арабским гостям, - отметил Дмитрий Анфиногенов. - С открытием прямых рейсов между Сочи и Дубаем это стало еще проще. Игорная зона «Красная Поляна» продолжит генерировать туристический поток в Сочи. Далее на очереди запуск прямых рейсов с такими странами, как Китай и Индия», - добавил Дмитрий Анфиногенов.

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