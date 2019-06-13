Супруга вице-премьера Алексея Гордеева Татьяна стала почетным гражданином Воронежской области

Общественный совет при губернаторе Воронежской области Александре Гусеве рассмотрел кандидатуры на присвоение почетного звания «Почетный гражданин Воронежской области», сообщил DeFacto. На утверждение было предложено четыре кандидатуры, в том числе Татьяны Гордеевой — супруги бывшего губернатора, ныне вице-премьера РФ Алексея Гордеева. Также к званию были представлены кандидатуры артиста Воронежского академического театра драмы им. А. Кольцова Анатолия Гладнева, бывшего секретаря обкома и дипломата Вячеслава Зарубина и ректора Воронежского государственного педагогического университета Сергея Филоненко. Все четверо в итоге были удостоены почетного звания. Госпожа Гордеева получила звание за благотворительность, развитие фестивалей и сохранение культурного наследия; господин Гладнев — за участие в развитии театра, господин Зарубин — за многолетний труд на руководящих постах и на дипломатической службе, господин Филоненко — за исследования истории боевых действий в Воронежской области во время Великой Отечественной войны.

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