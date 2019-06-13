У Сергея Цапка нашлись двойники

Мужчину, похожего на главу кущевской ОПГ Сергея Цапка, обнаружили в Сочи. Его нашли на фотографии с места ДТП, которое произошло 4 июня. Мужчина как две капли воды похож на умершего еще в 2014 году в СИЗО Цапка. В соцсетях засомневались: действительно ли глава банды тогда погиб, а не нашел способ выбраться из заключения? Из-за беспокойства жители Сочи обратились в местную прокуратуру. Сергей Цапок возглавлял преступную группировку в станице Кущевская Краснодарского края. Бандиты убили 12 человек, в том числе детей. Суд приговорил его к пожизненному заключению, но Цапок скончался в следственном изоляторе от инфаркта.

Мог ли Цапок инсценировать свою смерть? Полковник ФСИН в отставке Василий Макиенко рассказывает, что есть немало способов выбраться из заключения, поэтому Цапок вполне может сейчас быть на свободе: «За вознаграждение могли бы найти похожего покойника, тем более что человек после смерти сильно меняется. Например, его могли вывезти под предлогом, что он заболел, в больницу, медсанчасть или какую-то изолированную камеру, а потом по факту уже предъявили нужный труп. С учетом того что родственники заинтересованы в этом, никто тревогу бы не забил. Безусловно, сейчас что-то утверждать нельзя. Следственные органы, имея такой сигнал, должны провести проверку, эксгумировать труп и проверить ДНК».

Принимая во внимание финансы, которыми обладала Кущевская ОПГ, Цапок вполне мог обеспечить себе «досрочное освобождение». Такая услуга стоит совсем недорого, объясняет правозащитник, основатель социальной сети Gulagu.net Владимир Осечкин: «В настоящий момент можно констатировать провал тюремной реформы и борьбы со взяточничеством внутри уголовно-исполнительной системы. К сожалению, практически вся Федеральная служба исполнения наказания погрязла в коррупции. На местах, к сожалению, происходит то же самое. Начальники колоний и следственных изоляторов видят, что вышестоящие генералы в Москве воруют сотни миллионов. И на этом фоне, конечно же, руководители учреждений, которые официально зарабатывают от 50 до 80 тыс. руб., тоже идут на какие-то должностные преступления, чтобы прокормить семью, детей. По нашей информации, если такого широко известного заключенного освобождают с использованием поддельных документов, тем более в форме такой “спецоперации”, когда тело одного человека хоронят вместо другого, то речь идет о взятках в размере от 5-8 млн руб. до 20-30 млн руб. Опять же, с учетом капиталов этих бандитов мы понимаем, что часть денег они легализовали, оформив на доверенных предпринимателей.

Я допускаю, что они действительно могли подкупить и сотрудников уголовно-исполнительной системы, и экспертов, занимавшихся фальсификацией документов».

Но в прокуратуре Краснодарского края поспешили объяснить, что на фото оказался не Цапок, а другой преступник. В мужчине опознали вора, который сейчас находится в федеральном розыске, сообщил «Ъ FM» старший помощник прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ Антон Лопатин: «Было установлено, что это уроженец города Бишкек, некий 32-летний Виталий Никифоров. В настоящий момент он находится в федеральном розыске по подозрению в совершении кражи в Выселковском районе, находящемся примерно в 100 км от Краснодара. Может быть, с учетом той волны популярности, которую неожиданно получил, он заляжет на дно. Если все это взять за чистую монету, то неужели Цапок такой идиот, чтобы скрываться в Сочи? При его вскрытии присутствовал даже начальник отдела, поэтому было сложно что-то фальсифицировать».

Адвокат Цапка Игорь Скрипка в беседе с «Ъ FM» также усомнился, что его экс-подзащитный может быть жив. Он рассказал, что когда глава Кущевской ОПГ умер в СИЗО, было проведено сразу несколько экспертиз, а на место приезжали начальники из ФСИН. И, учитывая все эти обстоятельства, Цапок никак не мог инсценировать свою смерть.

Глеб Силко