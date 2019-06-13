Из плена талибов в Афганистане освободили россиянина

В Афганистане прошла спецоперация по спасению из плена члена российской межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести Александра Лаврентьева, сообщил РБК. Господин Лаврентьев прилетел 26 марта в город Герат в Афганистане на поиск и опознание останков советских воинов-интернационалистов, пропавших без вести в ходе войны в Афганистане 1979–1989 годов.

«Мы прилетели в Герат, нас встретил помощник, который и оказался предателем, уже по пути из аэропорта нас захватили»,— рассказал плененный. В плену его заставляли ходить по камням без обуви, чтобы он травмировал ноги и не смог убежать, несколько раз боевики инсценировали расстрел пленника. О том, что господин Лаврентьев в плену, рассказал переводчик, которого талибы отпустили для этой цели.

Через месяц, 22 апреля, сотрудники Главного управления национальной безопасности Афганистана (ГУНБ) при помощи российского МИДа провели спецоперацию по спасению россиянина. Его обменяли на талибов, которые были захвачены силовыми структурами Афганистана.

После освобождения господина Лаврентьева привезли в посольство России в Афганистане, где оформили документы, необходимые для возвращения на родину. В Москве побывавшему в плену сделали операцию на глазу, раны на ногах постепенно заживают.

В феврале этого года президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что из плена в Афганистане были освобождены двое летчиков, граждан Молдавии. В операции по спасению людей из плена участвовала российская сторона. Господин Додон отметил, что в Афганистане члены экипажа официально работали на правительство США.