На фестивале «Дикая мята» проведут международный шоукейс Mint Music

Впервые в истории российских музыкальных фестивалей на «Дикой мяте» состоится международный шоукейс Mint Music. Продюсеры таких фестивалей, как Exit Festival (Сербия), Zandari Festa (Южная Корея), Ruisrock Festival (Финляндия), Colors of Ostrava (Чехия) и Midi Music Festival (крупнейший рок-фестиваль Китая), посетят сеты российских музыкантов, чтобы пригласить их впоследствии на свои мероприятия. Приезд продюсеров и последующие выступления российских артистов на зарубежных фестивалях поддержит компания «МегаФон».

Задача шоукейса Mint Music состоит в расширении аудитории российских музыкантов, которые благодаря такому мероприятию смогут обрести поклонников не только в России, но и во всем мире, а также стать полноценными участниками мирового фестивального движения.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Дикая мята» — единственный российский опен-эйр, признанный европейской ассоциацией фестивалей. Ежегодно этот музыкальный смотр открывает зрителям перспективных артистов. В текущем году в шоукейсе примут участие такие музыканты, как The Hatters, Нейромонах Феофан, Монеточка, Эрика Лундмоен, Tritia и многие другие.