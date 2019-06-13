АКРА повысило кредитный рейтинг Setl Group и выпуска ее облигаций до уровня A-(RU)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило рейтинг петербургской строительной компании Setl Group до уровня A-(RU). Также аналогичный рейтинг присвоен выпуску ее облигаций, говорится в сообщении АКРА.

В агентстве уточнили, что повышение кредитного рейтинга Setl Group связано с положительными изменениями оценки денежных потоков, высокой рентабельностью бизнеса, низкой долговой нагрузкой и сильной ликвидностью.

В 2018 году Setl Group ввела 1,289 млн кв. м общей площади. При этом портфель проектов компании в активной стадии строительства на конец прошлого года составил 2,98 млн кв. м.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в рамках ПМЭФ-2019 Setl Group заключила соглашение со Сбербанком. Кредитная организация заявила о готовности участвовать в качестве банка-кредитора в проектах компании в объеме до 100 млрд рублей.