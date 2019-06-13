На Платоновфесте отменили концерт скрипача Ары Маликяна

Скрипач Ара Маликян, который должен был выступить на Платоновском фестивале в Воронеже, получил на выходных в Коста-Рике травму плеча и отменил ближайшие концерты — в Киеве, Воронеже, Мадриде, а также в Коста-Рике и Эквадоре. Об этом сообщили в дирекции фестиваля. Концерт скрипача и его коллектива The Royal Garage должен был состояться 15 июня в рамках программы «Музыка мира» в парке дворцового комплекса Ольденбургских в Рамони.

Как прошли крупнейшие мероприятия «Музыки мира» Платоновфеста-2019 — в материале “Ъ-Черноземье” «Барабаны в ночи».

Олег Мухин