«Реал» пустился в расход

«Реал» установил новый рекорд по расходам на покупку игроков за одно трансферное окно. Общие затраты мадридцев на усиление после согласованного в среду перехода защитника «Лиона» Ферлана Менди за €48 млн достигли €303 млн, что больше, чем потратили вместе взятые «Бавария», «Боруссия» и «Барселона», расположившиеся следом за «Реалом» в списке наиболее щедрых команд лета-2019. До закрытия трансферного окна траты королевского клуба, взявшего курс на создание уже третьей версии «Галактикос», могут достичь и €400 млн.

Летнее трансферное окно в Испании официально еще не открылось (регистрировать новых футболистов испанские клубы смогут только с 1 июля), а «Реал» уже побил рекорд по летним расходам на усиление. Ключевым приобретением стал бельгийский полузащитник Эден Азар, переход которого из «Челси» обошелся в €100 млн. Кроме того, за €60 млн у «Франкфурта» был куплен сербский форвард Лука Йович, в €50 млн обошелся переход из «Порту» бразильского защитника Эдера Милитана, €45 млн пришлось заплатить «Сантосу» за нападающего Родригу, и, наконец, на €48 млн богаче стал «Лион», отдавший мадридцам Ферлана Менди. Итого расходы «Реала» уже составили €303 млн, что является рекордом для летних трансферных окон. Для сравнения: занимающие на данный момент в списке наиболее щедрых команд места со второго по четвертое мюнхенская «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «Барселона» вместе выделили на приобретение новых футболистов €302 млн.

Достижение «Реала» может вызвать некоторые вопросы. В частности, по распространенному мнению, летом 2017 года ПСЖ только на покупку форвардов Неймара и Килиана Мбаппе израсходовал €392 млн. Но не стоит забывать, что переход француза, чтобы уложить его в нормативы финансового fair play (FFP), сначала был оформлен как годичная аренда (это обошлось ПСЖ в €45 млн). Полноценный же трансфер с доплатой еще €135 млн состоялся летом 2018 года. Так что за вычетом означенных €135 млн и даже с учетом еще ряда недорогих приобретений затраты ПСЖ летом 2017 года не превысили €283 млн.

Отметим также, что «Реалу» уже не так уж далеко и до рекорда по расходам на трансферы за весь сезон. Пока его удерживает «Барселона», в сезоне-2017/18 потратившая €374,5 млн. Но учитывая, что «Реал» нацеливается еще и на французского полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, за которого английскому клубу, по неофициальной информации, предложено €150 млн (манчестерцы пока не соглашаются на сделку, требуя не менее €170 млн), рекорд каталонцев может быть перекрыт.

Очевидно, что предусматривающий покупку только лучших проект, который можно назвать «Галактикос-3», станет самым затратным в истории мадридцев. Ведь в эпоху «Галактикос-1» — легендарной команды, формирование которой относится к началу 2000-х,— «Реал» израсходовал на покупку таких мегазвезд, как Луиш Фигу, Зинедин Зидан, Роналдо, Дэвид Бекхем, чуть более €220 млн. А костяк «Галактикос-2», строительство которой началось в 2009 году с приобретения Криштиану Роналду, Кака, Карима Бензема, Хаби Алонсо, обошелся менее чем в €260 млн (из них €94 млн — за Криштиану Роналду).

Однако отличие нынешнего проекта от предыдущих не только в больших затратах. Дело еще и в том, что теперь футбольным клубам нужно укладываться в нормативы FFP. Согласно подсчетам издания AS, «Реалу», чтобы не попасть под санкции за нарушение FFP, нужно свести баланс кампании с дефицитом, не превышающим €100 млн. Правда, мадридцы еще весной не исключали, что даже смогут вплотную приблизиться к безубыточности, но такой исход маловероятен.

На данный момент в распоряжении главного тренера «Реала» Зинедина Зидана три с половиной десятка футболистов, видящих себя в основном составе. Тренеру же требуется не более 25 игроков. Лишних планируется продать, но спроса на них пока не наблюдается. Главным балластом команды сейчас является Гарет Бейл, которому дали понять, что ему лучше сменить клуб. За игрока, с перехода которого в 2013 году началась эпоха, когда уже никого не удивляет, что футболисты могут стоить €100 млн (именно столько мадридцы отдали «Тоттенхему» за валлийского форварда), «Реал» хотел бы выручить от €60 млн до €70 млн. Интерес к Бейлу, которому в июле исполняется 30 лет, проявлял «Манчестер Юнайтед», но переговоры так толком и не начались. Все потому, что Бейл не готов идти на снижение зарплаты. А в Мадриде он c учетом бонусов зарабатывает около €30 млн в год. Не исключено, что ради сохранения таких заработков Бейл готов посидеть в запасе (его контракт истекает только в 2022 году), пока не появится устраивающее его предложение.

Могут возникнуть проблемы и с продажей других игроков. Речь идет, в частности, о Хамесе Родригесе (после двух сезонов, проведенных в аренде в «Баварии», колумбийский полузащитник вернулся в Мадрид) и Матео Ковачиче (в прошлом сезоне хорватский хавбек был в аренде в «Челси»). От их продажи «Реал» планирует выручить не менее €90 млн. Но оба футболиста также не горят желанием идти на компромиссы по зарплате. У Родригеса она превышает €10 млн, у Ковачича — около €5 млн. Так что руководству «Реала» придется постараться, чтобы все-таки соблюсти баланс расходов и доходов от деятельности на трансферном рынке.

Александр Петров