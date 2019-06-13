К сентябрю в Краснодаре отремонтируют сквер «Офицерский»

В сквере «Офицерский» к концу сентября этого года заменят слой асфальта тротуарной плиткой, поставят новые лавочки, сделают освещение и ограждение. Кроме того, на всем протяжении бульвара от улицы Дзержинского до улицы Рашпилевской нарисуют велосипедную дорожку, сообщили в пресс-службе мэрии краевого центра.

В настоящее время рабочие уже начали демонтировать старый слой асфальта. Подрядчиком работ выступает НАО «ДСУ № 1». По информации директора МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства», бульвар занимает территорию 0,8 га. Рабочие сохранят все растущие лиственные деревья и дополнительно высадят еще 87 молодых деревьев и почти 4 тыс. кустарников.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, сегодня принято решение создать зеленую зону на месте снесенного аварийного дома по улице Новороссийской возле второго Северного моста.

Василий Хитрых