Атомщики помогут с внедрением в Воронежской области бережливых технологий

Опыт успешной реализации ПСР-проектов на НВ АЭС использовали в улучшении городских процессов Фото: пресс-служба НВ АЭС

В сентябре 2019 года в Воронежской области стартует общероссийский проект «Эффективный регион», главная цель которого повысить качество жизни отдельных регионов и страны в целом. Представители Нововоронежской атомной электростанции (НВ АЭС) поделятся с правительством Воронежской области опытом внедрения технологий бережливого производства.



Атомщики представят лучшие практики, которые были реализованы в Нововоронеже в рамках «Производственной системы Росатома» (ПСР). Ключевыми направлениями, над которыми предстоит совместно поработать, станут медицина, социальная сфера, внутренние процессы в правительстве и муниципалитетах.

«ПСР на Нововоронежской АЭС внедряется с 2010 года и позволила накопить уникальный опыт применения бережливости и повышения эффективности в различных отраслях производства. За последние три года производительность труда выросла более чем в 3 раза и составляет 14,7 млн рублей на одного человека», – отметила начальник отела развития «Производственной системы Росатома» Нововоронежской АЭС Ирина Колягина.

Опыт успешной реализации ПСР-проектов на НВ АЭС использовали и в улучшении городских процессов. Так, в Нововоронеже на базе Клинической больницы №33 был реализован проект «Бережливая поликлиника». За счет оптимизации процессов и устранения потерь время проведения профосмотров сократилось в два раза – с шести до трех часов. Упростилась и процедура оформления справок и санаторно-курортных карт, которая теперь занимает всего восемь часов, а не двое суток. Налажена работа регистратуры и др.

Положительный результат принес и проект «Бережливый город». Силами Нововоронежской АЭС была разработана электронная система, которую внедрили в городские ресурсоснабжающие организации для оперативного получения информации от горожан по вопросам ЖКХ. Это позволило сократить время обработки обращений с 15 до 5 минут, снизить процент ложных вызовов, эффективнее планировать профилактические мероприятия.

Госкорпорация «Росатом» в рамках проекта «Эффективный регион» помогает субъектам Российской Федерации оптимизировать производственные издержки, обеспечить рост производительности труда, увеличить объемы выпускаемой продукции. В 2019 году проект «Эффективный регион» должен охватить 31 регион.

Производственная система Росатома (ПСР) – культура бережливого производства и система непрерывного совершенствования процессов для обеспечения конкурентного преимущества.