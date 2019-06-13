Представитель «РосРАО»: Радиоактивные отходы в Камбарке перерабатываться не будут

Первый замгендиректора ФГУП «РосРАО» Максим Корольков заявил, что на комплексе переработки отходов в Камбарке, который планируют запустить в 2023 году, не будут перерабатывать радиоактивные отходы. Об этом он сообщил на встрече с общественностью и местными жителями 13 июня.

«Это обязательный контроль всех партий отходов, поступающих на объект. Более того, по практике реализации на других предприятий, эта информация будет вывешиваться в онлайн режиме. Если будет выявлена партия отходов с повышенным фоном, то она будет идти по другому пути, тому, который установлен для других вещей. Сходиться сюда радиоактивные отходы не будут»,— отметил господин Корольков.

Напомним, что бывший завод по уничтожению химического оружия «Камбарка» в Удмуртии хотят перепрофилировать в комплекс по переработке отходов I-II классов. Строительством объекта займется ФГУП «РосРАО». Проект представят на общественные обсуждения в 2020 году. Запуск предприятия ожидается не ранее 2023 года.