Исполняющим обязанности зампредседателя исполкома ВКТ вместо Табриса Яруллина станет Ленария Муслюмова

Исполняющей обязанности заместителя председателя исполкома Всемирного конгресса татар (ВКТ) по работе с татарскими молодежными общественными организациями назначена Ленария Муслюмова, пишет «Татар-информ». Ранее госпожа Муслюмова занимала должность главного секретаря в аппарате Всемирного форума татарской молодежи.

До этого данную должность занимал Табрис Яруллин. Господин Яруллин был избранным председателем Всемирного форума татарской молодежи. Однако 11 июня он объявил о своем уходе со всех постов по собственному желанию.

Как писал “Ъ-Казань”, президент Татарстана Рустам Минниханов не намерен вмешиваться в ситуацию с уходом Табриса Яруллина с постов председателя Всемирного форума татарской молодежи и заместителя главы исполкома Всемирного конгресса татар (ВКТ).

“Ъ-Казань”