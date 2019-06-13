Рустам Минниханов не будет препятствовать увольнению Табриса Яруллина из Всемирного конгресса татар

Президент Татарстана Рустам Минниханов не намерен вмешиваться в ситуацию с уходом Табриса Яруллина с постов председателя Всемирного форума татарской молодежи и заместителя главы исполкома Всемирного конгресса татар (ВКТ). Об этом на брифинге в региональном правительстве заявила официальный представитель Лилия Галимова, отвечая на вопрос «Ъ-Казань».

«У президента Татарстана нет полномочий влиять на деятельность общественных организаций. Данный вопрос, связанный с кадрами, исключительно прерогатива Всемирного конгресса татар»,— сказала она.

Ранее пресс-служба Всемирного конгресса татар распространила заявление господина Яруллина, что он «заранее так запланировал» оставить общественную деятельность. Однако в совете Всемирного форума татарской молодежи обратились к Рустаму Минниханову с просьбой «оставить Табриса Яруллина на посту». В совете посчитали, что это не добровольное решение, а «отзыв с должности».

Госпожа Галимова подчеркнула, что «влияние президента на кадровое решение» исключено.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”