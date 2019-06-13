Работникам «Воронежтрубопроводстроя» начали выплачивать задержанную зарплату

Управление СКР по Воронежской области продолжает расследование уголовного дела по признакам невыплаты зарплаты (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ, до трех лет лишения свободы) работникам ОАО «Воронежтрубопроводстрой». По версии следствия, директор предприятия допустил неполную выплату зарплаты более 450 работникам (в общей сумме около 95 млн руб.). На имущество предприятия и подозреваемого наложен арест. Следователи сотрудничают с инициативной группой работников, разработана форма процедуры возмещения задолженности. Также установлена сумма дебиторской задолженности предприятия. В результате совместных действий СКР, прокуратуры региона и службы судебных приставов на счет ФССП по Воронежской области поступило более 51 млн руб. Оставшуюся задолженность планируется выплатить в конце июня – начале июля.

Имя подозреваемого в СКР не называют, но гендиректором и единственным владельцем предприятия является депутат облдумы Василий Шипилов. В конце мая по материалам прокурорской проверки он был дисквалифицирован мировым судом на год за невыплату зарплаты 400 работникам на сумму более 80 млн руб. Кроме того, в начале июня арбитражный суд Воронежской области ввел наблюдение в ООО «Воронежтрубопроводстрой», также принадлежащем депутату. С исковым заявлением к предприятию в ноябре 2018 года обратился банк «Российский капитал».

О том, почему на другом местном предприятии урезали зарплаты, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «"Воронежстальмост" сводят с заказчиками».

Олег Мухин