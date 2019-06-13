К 2021 году в Ижевске может появиться пешеходная «Никольская» улица. Об этом сообщил первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин на встрече с журналистами

«В ряде моногородов создадут пешеходные улицы, которые станут точками притяжения для субъектов МСП. У нас во всех моногородах такие улицы появятся. Малый бизнес должен проявить инициативу и на этих улицах начать свою работу. Мы даже проекты подготовили по всем моногородам, где эти улицы "Никольские" могут появится. Сейчас мы ждем условия от Фонда развития моногородов, сколько денег они готовы давать. Как эти условия мы получим, то мы начнем эти проекты реализовывать. И в Ижевске пешеходная улица должна появиться — есть локации, которые готовы стать пешеходными, там активно развивается малый бизнес и есть большое количество людей, которые гуляют на этих улицах. Надеюсь, что к 2021 году мы этот проект реализуем и в Ижевске. Все это будет проходить в формате большого общественного обсуждения»,— заявил господин Свинин.

Ранее стало известно, что Сарапул, Воткинск и Глазов могут принять участие в проекте Фонда развития моногородов «Улица Никольская». Цель проекта — создание в моногородах прогулочных и торговых улиц, которые станут центрами притяжения для горожан и туристов. Одним из его направлений является развитие ремесленного дела и народных промыслов. Название проекту дала ул. Никольская в Москве, которая стала центром притяжения для гостей России во время Чемпионата мира по футболу-2018.