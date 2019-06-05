Прогулочная «Никольская» улица может появиться в трех городах Удмуртии

Сарапул, Воткинск и Глазов могут принять участие в проекте Фонда развития моногородов «Улица Никольская». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Цель проекта — создание в моногородах прогулочных и торговых улиц, которые станут центрами притяжения для горожан и туристов. Одним из его направлений является развитие ремесленного дела и народных промыслов.

«Этот проект не только про малый бизнес, он про возрастающий тренд экономики впечатлений. Это очень важно. Жители должны иметь возможность активно участвовать в выборе таких территорий, их смысловом наполнении. Для малого бизнеса — это территория большого потенциала. Удмуртия, безусловно, поддерживает проект и активно в нем участвует»,— отметил глава региона Александр Бречалов.

Название проекту дала ул. Никольская в Москве, которая стала центром притяжения для гостей России во время Чемпионата мира по футболу-2018. Фонд развития моногородов готов предоставить беспроцентные займы до 250 млн руб. для привлечения внимания предпринимателей к проекту.