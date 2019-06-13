В Самаре планируют построить новую развязку на улице Ново-Садовой

В Самаре с 2021 по 2023 годы реконструкция участка ул. Ново-Садовой в Самаре со строительством двухуровневой развязки в районе пересечения с ул. Советской Армии и ул. XXII Партсъезда. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального правительства.

Реконструкция предусмотрена в целях достижения задачи по снижению доли дорог, функционирующих в режиме перегрузки. В настоящее время завершается разработка проектной документации для выполнения работ.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года будет проведена реконструкция еще двух участков автомобильных дорог регионального значения. В 2022 году планируют начать работы на участке региональной трассы Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград от поселка Журавли до автомобильной дороги «Самара – Волгоград» возле Чапаевска. Помимо этого пройдет реконструкция региональной автодороги Самара – Ягодное.

Ранее сообщалось, что строительством путепровода на пересечении трассы М-5 «Урал» и железной дороги возле Жигулевска займется сызранское ООО «Автодоринжиниринг».

Андрей Сазонов