Жители Кущевки разглядели на фото аварии в Сочи умершего пять назад Сергея Цапка

Жители Краснодарского края направили обращение прокурору курорта Игорю Грязнову, где попросили проверить тот факт, что на кадрах резонансной аварии, случившейся в Сочи 4 июня, запечатлен человек, имеющий внешнее сходство с лидером Кущевской ОПГ Сергеем Цапком. Об этом пишет «КП», прикладывая текст обращения.

«Жители станицы Кущевской, лично знакомые с Сергеем Цапком, утверждают, что на фото с места ДТП 04.06.2019 года именно Сергей Викторович Цапок. В случае, если на месте ДТП 04.06.2019 года был именно Цапок Сергей Викторович, то можно утверждать о совершении множества должностных преступлений сотрудниками уголовно-исполнительной системы, связанных с фальсификацией обстоятельств и доказательств Кущевской ОПГ», - говорится в тексте обращения. Господина Грязнова просят проверить этот факт и сравнить фотографии Сергея Цапка при жизни и мужчины, который попал на фото с места аварии.

По данным полиции, ДТП случилось около 1:30 на улице Ленина в Сочи 4 июня. По предварительным данным, 39-летний водитель BMW не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение. От полученных травм он скончался на месте, трое его пассажиров с различными травмами были госпитализированы.

Как ранее писал “Ъ”, лидер кущевской банды Сергей Цапок, осужденный пожизненно за убийства 12 человек, был найден утром 7 июля 2014 года мертвым в следственном изоляторе №1 Краснодара. Смерть, предположительно, наступила из-за острой сердечной недостаточности.

Василий Хитрых