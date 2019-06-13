«Зенит» и авиакомпания «Россия» осудили вратаря Андрея Лунева за недостойное поведение во Внуково

ФК «Зенит» и авиакомпания «Россия» (является официальным перевозчиком петербургского футбольного клуба) выступили с совместным заявлением по поводу инцидента в московском аэропорту Внуково с участием вратаря «Зенита» Андрея Лунева.

«"Зенит" и " Россия" осуждают резкую реакцию Андрея Лунева на ситуацию, сложившуюся во Внуково»,— говорится, в частности, в заявлении. При этом со своей стороны авиакомпания намерена «внимательно и всесторонне» изучить все детали конфликта.

Напомним, вратарь Лунев во Внуково вступил в конфликт с сотрудником авиакомпании «Россия», после чего был доставлен в полицию и оштрафован. Позже он принес свои извинения.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что спортсмена не хотели пускать на рейс, так как он был в состоянии алкогольного опьянения.