ФАС, Минэкономики и Минфин не поддержали законопроект об ограничении продажи алкоголя

Минздрав подготовил проект официального отзыва правительства на депутатский законопроект о продаже алкогольной и табачной продукции только в специализированных магазинах, сообщила газета «Известия». Минэкономики, Минфин и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не поддержали законопроект.

Источник газеты в Минздраве заявил, что позиция ведомства в отношении мер, направленных на снижение потребления табака и алкоголя, «является последовательной и основанной на научных данных». «По мнению экспертов, приближенность точек продажи табака и алкоголя к потребителю, их распространенность повышают потребление данных продуктов»,— сказал он.

Заместитель начальника контрольно-финансового управления ФАС Наталия Исаева считает, что предлагаемые меры не окажут существенного влияния на потребление алкоголя и табака. При этом они могут создать дополнительные барьеры для добросовестных участников рынка. К тому же есть риск, что сократится общее количество магазинов либо часть переориентируется исключительно на продажу только алкогольной и табачной продукции.

По мнению Минэкономики, которое ведомство изложило в официальном отзыве, есть риск, что из-за новых мер снизится количество магазинов, торгующих социально значимыми продуктами, например хлебом и молоком, а мелкие населенные пункты могут остаться и без специализированной алкогольно-табачной розницы. Минфин считает, что действующим законодательством предусмотрено достаточно мер, обеспечивающих контроль за розничной продажей алкогольной продукции.

Напомним, депутат Госдумы Андрей Свинцов (ЛДПР) внес проект закона, который подразумевает продажу алкоголя и табака в специализированных магазинах с января 2020 года. Как полагают авторы законопроекта, его принятие существенно затруднит покупку этих товаров. Так как спиртные напитки запрещено продавать в ночное время, специализированные магазины будут работать только днем, потому что торговля только табачной продукцией в ночное время станет нерентабельной.

Насколько необходимы специализированные магазины, читайте в публикации “Ъ FM”.