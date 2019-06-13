Саровский ядерный центр оспорил доначисление налога за самолет

По иску РФЯЦ-ВНИИИЭФ областной арбитражный суд признал недействительным решение о доначислении 51,9 млн руб. налога на прибыль по итогам налоговой проверки НИИИС им. Седакова (филиал ядерного центра) за 2015-2016 годы. Изначально налоговая инспекция начислила госпредприятию свыше 192 млн руб. недоимки по налогам. Однако большую часть претензий РФЯЦ-ВНИИЭФ снял в областном управлении ФНС, рассмотревшем апелляционную жалобу ядерного центра.

В суде структуры «Росатома» оспаривали законность выводов межрайонной ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам по остатку доначисленной суммы. Налоговая служба посчитала, что ядерный центр получил необоснованную выгоду, неправильно учитывая расходы на стоимость спецсамолета АН-74Д и беспилотного вертолетного комплекса «Горизонт ЭЙР 8-100» (техника была заказана для научно-исследовательских работ). Однако суд, изучив доводы обеих сторон, решил, что налоговая инспекция не права и отменил решение о доначислении налога на прибыль. Решение в законную силу не вступило.

Напомним, ранее арбитражный суд, напротив, посчитал обоснованным доначисление РФЯЦ-ВНИИИЭФ свыше 50 млн руб. налога на прибыль по эпизоду с поставкой оборудования на Белорусскую АЭС.

Иван Сергеев