Саровский ядерный центр не смог обжаловать доначисление свыше 50 млн рублей налога

Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, входит в госкорпорацию «Росатом») проиграл в первой инстанции дело об оспаривании решения налоговой инспекции, начислившей в конце 2017 года ядерному центру недоимку по налогу на прибыль в размере 57,9 млн руб. и 3,8 млн пени.

Как следует из судебного решения, филиал центра НИИИС им. Ю.Е. Седакова еще в 2014 году заключил контракт с «Атомстройэкпортом», обязавшись изготовить и доставить на площадку Белорусской АЭС оборудование для энергоблоков №1-2 (автоматические системы управления технологическими процессами).

Проанализировав сделку подрядчика, налоговые органы пришли к выводу, что сотрудники НИИИС также выполнили комплекс работ по испытанию, шеф-монтажу и шеф-наладке АСУ ТП, и при длительном цикле производства подрядчик должен был применять принцип равномерности распределения доходов и расходов. Однако институт это не сделал, что привело к занижению суммы дохода при исчислении налога на прибыль за 2016 год. Судебное решение в законную силу не вступило.

Иван Сергеев