Минобрнауки переведет дипломы в электронный вид

Дипломы российских вузов с 2020 года станут электронными, пишет газета «Известия» со ссылкой на Минобрнауки. Отказ от бумажных дипломов позволит бороться с подделками, считают в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе министерства, на каждого выпускника предполагается оформлять цифровое портфолио, куда помимо диплома войдут данные о практике, спортивных достижениях, научных исследованиях, а также курсах повышения квалификации. В тестовом режиме такая система заработает уже в 2019 году в пяти вузах, а в 2020-м ее планируется распространить на всю страну.

В настоящее время проверка подлинности диплома работодателем может занимать до 30 дней. При этом, по средним оценкам, около трети предъявляемых в России документов о высшем образовании имеют признаки фальсификации.