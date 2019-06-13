СМИ: Карлос Гон вышел из совета директоров акционера «АвтоВАЗа»

Бывший глава альянса Renault—Nissan—Mitsubishi Карлос Гон покинул совет директоров совместного предприятия Renault и «Ростеха», Alliance Rostec Auto B.V., которому принадлежит концерн «АвтоВАЗ», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на президента «АвтоВАЗа» Ива Каракатзаниса.

Господин Каракатзанис напомнил, что Карлос Гон не входит в совет директоров «АвтоВАЗа» с середины 2016 года, но возглавлял совет Alliance Rostec Auto B.V. до мая 2019-го. Он также подчеркнул, что уход господина Гона со всех должностей в альянсе никак не повлиял на операционную деятельность.

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Миллиардер был арестован в Японии в ноябре 2018 года по обвинению в финансовых махинациях во время работы в Nissan. Его освободили из-под стражи только 6 марта. Таким образом, он провел в следственном изоляторе в Токио 108 дней. Менее чем через месяц полицейские вошли в дом господина Гона, чтобы вновь арестовать его. Поводом для задержания стало новое обвинение — в присвоении средств Nissan. В апреле он был выпущен под залог 500 млн ($4,5 млн).

Подробнее о скандале — в публикации “Ъ” «Карлосу Гону припомнили свадьбу в Версале».