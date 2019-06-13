Аргентина готова разместить российские станции ГЛОНАСС

Национальная комиссия по космической деятельности Аргентины предложила России разместить на своей территории станции ГЛОНАСС. «Чтобы глобальная система функционировала на должном уровне, ей необходима поддержка через наземные станции, установленные по всему миру. И мы полагаем, что это хорошая возможность внести наш вклад в развитие системы ГЛОНАСС»,— заявил ответственный менеджер по кооперации с Россией Станислав Макарчук (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, Буэнос-Айрес согласен разместить в стране одну или несколько станций для мониторинга и дифференциального контроля навигационной системы.

Станислав Макарчук добавил, что ранее российская сторона проявляла интерес к размещению станции ГЛОНАСС в провинции Кордоба. Одним из возможных потенциальных пунктов размещения может стать космический центр имени Теофило Табанеры.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» ведет переговоры с США об установке на их территории станций ГЛОНАСС. Также планировалось установить станции в Бразилии.