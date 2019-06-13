На акцию солидарности с Иваном Голуновым пришел посмотреть Виталий Милонов

Акции солидарности с Иваном Голуновым, запланированные на 12 июня, пока журналист еще находился под стражей, прошли не только в Москве. Корреспонденты “Ъ” наблюдали за пикетами в Уфе и Казани, а также за флешмобом в Петербурге. Все акции были немногочисленны и прошли мирно. Так, в Уфе у здания регионального МВД прошли одиночные пикеты журналистов против «заказных» уголовных дел и произвола полиции. Журналисты «Медиакорсети», уфимских редакций «Коммерсанта» и «Эха Москвы» стояли с плакатами «Солидарность не только 1 мая», «Закрыли дело Ивана Голунова — закройте другие заказные дела», «Честный мент — не только в кино!». В Казани с 11:00 началась серия одиночных пикетов с требованием наказать заказчиков дела Ивана Голунова. Несколько активистов и журналистов вышли на улицу Баумана и к зданию МВД по Татарстану. «Все понимают, что необходима трансформация правоохранительных органов, которые не подчиняются закону, а выполняют указания сверху. Должны быть изменения законодательства, которые исключили бы такие действия, как подброс наркотиков»,— заявил “Ъ” один из участников акции, социолог Искандер Ясавеев.

В Петербурге изначально планировались флешмоб местных журналистов с чтением газет на площади Восстания и марш у Гостиного Двора, организаторы которого предпочли остаться анонимными. После новостей о прекращении уголовного дела в отношении Ивана Голунова марш отменили. Петербургские журналисты посчитали необходимым собраться, поскольку, по их мнению, основная проблема — возможность подбросить любому человеку наркотики и остаться без наказания — осталась нерешенной. «Помимо Ивана Голунова в точно такой же ситуации остается много людей по всей стране»,— заявила журналистка издания The Bell Ирина Панкратова, одна из организаторов флешмоба. Всего на площадь Восстания пришло около ста человек. Организаторы раздавали прохожим газеты с расследованиями Ивана Голунова, специально напечатанные тиражом 999 экземпляров. Некоторые участники пришли с плакатами «Политзэкам свободу», «Свободу карельскому историку Юрию Дмитриеву». За ходом мероприятия наблюдали около десяти сотрудников полиции, которые просили участников не выходить на проезжую часть, и напоминали активистам с плакатами правила одиночных пикетов. Ни один участник акции в Петербурге не был задержан. На флешмобе присутствовали депутаты заксобрания Борис Вишневский и Максим Резник, адвокат «Команды 29» Иван Павлов, а ближе к концу мероприятия через площадь молча прошел депутат Госдумы Виталий Милонов.

Кирилл Антонов, Казань; Наталья Павлова, Уфа; Марина Царева, Санкт-Петербург