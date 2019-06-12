Бывшего фигуранта «болотного дела» Гаскарова выпустили из полиции

Как стало известно “Ъ”, бывший фигурант «болотного дела» Алексей Гаскаров был задержан на двое суток по ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Позже его выпустили из отдела МВД по району Бутырский.

«Алексея Гаскарова точно отпустили. Полагаю, что с ним просто не стали возиться. Никому не хочется личных хлопот себе»,— сообщила “Ъ” его адвокат Светлана Сидоркина.

«Ранее его хотели оставить из-за 212 статьи (дело "болотной площади")»,— уточнила она.

«Всех начали отпускать. Меня пробили по базам. Мне сказали, что я остаюсь. Я приготовился. Потом что-то изменилось. И они меня выпустили и дали обязательство о явке в суд на 18 июня»,— заявил “Ъ” Алексей Гаскаров.

Алексей Гаскаров был осужден в августе 2014 года. Замоскворецкий районный суд приговорил его к трем с половиной годам колонии вместе с двумя другими фигурантами «болотного дела».

Он вышел на свободу в 2016 году.

6 мая 2012 года «Марш миллионов» завершился столкновениями сторонников оппозиции и ОМОНа на Болотной площади. Массовые задержания участников протестной акции стали началом одного из самых резонансных уголовных дел современной России.