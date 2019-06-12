В крупнейший в Европе завод аккумуляторов для электромобилей инвестируют $1 млрд

Шведская компания Northvolt сообщила в среду, что ей удалось привлечь инвестиции в размере $1 млрд, которые она собирается направить на строительство крупнейшего в Европе завода по производству аккумуляторов для электромобилей. Среди инвесторов — целый ряд компаний, в числе которых немецкие автопроизводители Volkswagen и BMW, американский банк Goldman Sachs и шведский ритейлер IKEA.

Northvolt начнет строительство завод на севере Швеции, в районе города Шеллефтео, уже в августе. Кроме того, компания сообщила о планах строительства второго завода — он будет построен совместно с Volkswagen в германской земле Нижняя Саксония, где находится штаб-квартира VW. Годовая мощность первого завода должна составить 16 ГВт•ч при запуске и вырасти по меньшей мере до 32 ГВт•ч впоследствии. Завод, который собирается строить Northvolt, станет конкурентом производства аккумуляторов Tesla, а также азиатских компаний, работающих в этой сфере. В числе прочего азиатские компании строят заводы по производству аккумуляторов и в Европе, среди примеров — завод южнокорейской LG Chem в Польше и завод китайской CATL в Германии.

Яна Рождественская