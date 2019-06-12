Меркель впервые встретится с Зеленским 18 июня

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский проведут переговоры 18 июня в Берлине, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Также запланирована встреча с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером. Подробности поездки пока не приводятся.

Первый официальный зарубежный визит Владимира Зеленского состоялся 4–5 мая. В Брюсселе он встретился с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини, главой Евросовета Дональдом Туском и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Подробнее о встрече — в материале “Ъ” «Владимир Зеленский дал премьеру в Брюсселе».