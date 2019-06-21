Blanc и Classica Bar

Blanc

Лучший интерьер этого лета

Blanc Фото: пресс-служба ресторана

Еще два новых проекта, принципиально меняющие ландшафт московской ресторанной карты, появились этим летом. Оба относятся к «новой волне», оба подкупают лаконизмом, легкостью и свободой исполнения. Первый из них, к тому же, открылся в культовом месте — в потаенных дворах Китай-города, последнего района в Москве, таящего подлинный дух древнего города. Благодаря восхитительной speak-easy-локации ресторан Blanc сразу оказался местом, куда не стыдно привести иностранцев, чтобы показать Москву, и где хочется самим заряжаться ее всамделишной, не «новодельной» энергией. Впрочем, не только место, но и его антураж стал ключевым звеном проекта. В роли основателя Blanc совместно с командой ресторана Tilda на Патриарших, шеф-поваром Павлом Казьминым и управляющей Лерой Шулюмовой, выступила кампания White Studios, впервые взявшаяся за ресторанный проект,— возможно, именно поэтому пространство Blanc получилось таким свежим, ярким и полным жизни. Даже самые ярые апологеты главенства еды над интерьером в ресторанном бизнесе, попадая в Blanc, признают, что в этих стенах, по сути, уже не важно, что пить и что есть, поскольку само пространство питает и заряжает вас лучше любых закусок и вина. Итак, что же представляет собой интерьер Blanc, полностью определивший его концепцию? То ли оранжерея, то ли дача, то ли лондонская квартира с собственными двориком, прозрачная, воздушная, остекленная с двух сторон, со сквозным входом-выходом, со свободным вдохом-выдохом, с ухоженной густой зеленью в кадках и потертыми пестрыми коврами на полу, пластиковой детской кухонькой в углу и барной стойкой с картотечными ящиками, разномастными стульями и «пожившими» диванами. В этом зале хочется просто сидеть и глядеть на вековые кирпичные стены и небо за окнами, ощущая полную свою защищенность, и перефразируя старую английскую поговорку на «мой ресторан — моя крепость». Не припомню, чтобы где-то в Москве в общественном пространстве доводилось испытывать еще такие эмоции. Что же касается еды, винной карты и коктейлей, то они служат больше декорацией к главной ценности проекта — его пространству,— нежели наоборот. И выполняют вспомогательную функцию по принципу «не навреди». В коктейльной карте — легкие летние миксы (550 руб.) во главе с White Spritz из джина и просекко с кокосом и базиликом, Red Connection из апероля и винного аперитива с розовым перцем, розой и грейпфрутовой содовой и Winter In Summer из бехеровки, бузины, прованских трав и огуречного биттера. Кухня от Павла Казьмина — суперлегкая, максимально комфортная, с минимумом соусов. Школа Глена Баллиса видна в каждом блюде, хотя и не в каждом идеально отточен вкусовой баланс, но в целом меню производит ровное, приятное впечатление: много овощей, много зелени, сыра и ягод. На закуску — лепешка с авокадо, томатами и зеленью (530 руб.), баклажан с сальсой верде и орехом пекан (550 руб.), тартар из говядины с соусом ромеско и маринованным луком (750 руб.), страчателла с жженой клубникой, медом и фисташками (600 руб.). В разделе основных блюд — цыпленок в хоспере с зеленым салатом (690 руб.), баранина с мятной перловкой и брусничным соусом (890 руб.), беби-кальмары (790 руб.) с печеным картофелем, соусом ромеско и ворохом зелени и непременный в этом летнем сезоне стейк из цветной капусты (590 руб.) с мускатным орехом. Под бокал охлажденного немецкого рислинга или австрийского грюнера в антураже Blanc ничего другого и желать нельзя.

Blanc (4 / 5) Хохловский переулок, 7–9, строение 5

Classica Bar

Самый летний осьминог

Classica Bar Фото: пресс-служба ресторана

Еще один свежий проект от стартаперов ресторанного рынка — винный бар Classica, который принадлежит винным дилерам с многолетним стажем Александру Рощину и Денису Полякову, в сентябре прошлого года открывшим одноименный мазагин-винотеку Classica на Бадаевском заводе. Винную карту — всего на 60 вин в наидоступнейшем ценовом сегменте от 1300 рублей плюс десять вин по бокалам от 250 рублей — составила сомелье Гаяна Левонян, которая почти каждый вечер присутствует в зале. Так же, как и в Blanc, главный козырь Classica — комфортная атмосфера. Маленький зал с открытой кухней и тесно расставленной мебелью (общая площадь бара — всего 70 квадратных метров) располагает к неспешному и расслабленному времяпровождению, но если в случае Blanc именно обстановка заряжает энергией, то в баре Classica на первый план выходит еда от Романа Шубина («Южане», «Воронеж») — тоже максимально комфортная, очень четко ориентированная на вино, а потому подчеркнуто яркая по вкусовой гамме. Блюда Шубина в Classicа напоминают по силе и энергии вкуса беспримерно яркую кухню Саули Кемппайнена в «Оранж 3», который пронесся когда-то искрящейся кометой над гастрономическим московским болотом и тут же исчез с туманного горизонта. Кому-то блюда Романа Шубина в новом винном баре могут показаться слишком солеными, острыми, кислыми и сладкими, но в них неукоснительно соблюдается баланс, нет никакого вкусового крена, а потому это по-настоящему убедительно. К тому же именно вкусовая яркость помогает меню легко сочетаться с любыми винами, предоставляя множество вариантов для комбинаций. При этом состав меню совершенно классический для винного бара. Для начала — сыры (490 руб./100 г), брускетты с паштетом из утиной печени и луковым мармеладом (240 руб.), с овощами (260 руб.) и со страчателлой, томатами и маслинами (360 руб.), хумус (290 руб.), тартар из говядины с пармезаном (490 руб.) и севиче из лангустинов со сладким чили и крупной солью (590 руб.) и из северной креветки с соусом юдзу (450 руб.). В разделе супов обратите внимание на острый гаспачо со сладкой черешней (390 руб.) и сырный суп с трюфельным маслом. В разделе основных блюд ориентируйтесь на мидии в сливочном соусе с тостами (580 руб.), зеленое ризотто со спаржей (590 руб.) и жареного осьминога с молодым печеным картофелем, томатами черри и каперсами (850 руб.). Это — лето.