Еврокомиссия: выход Балтии из энергосистемы с РФ и Белоруссией должен пройти без рисков

Еврокомиссия считает, что выход стран Балтии (Латвии, Литвы и Эстонии) из энергосистемы с РФ и Белоруссией должен пройти организованно и без рисков для всех сторон, говорится на сайте ЕК. «Еврокомиссия полностью поддерживает этот проект и следит за тем, чтобы все происходило упорядоченно и без какого-либо риска для Прибалтики, Белоруссии и России, включая Калининград»,— говорится в заявлении ЕК.

Этот вопрос обсудят 13 июня в Москве — на встрече министра энергетики Александра Новака и замглавы ЕК по делам Энергосоюза Мароша Шефчовича. Главной темой беседы станет подготовка к трехсторонней встрече с Украиной и сохранение украинского транзита после 2019 года, отмечает ЕК.

В январе на встрече представителей ЕС, России и Украины было решено отложить переговоры по газу на май — до момента избрания нового главы государства. Предложение ЕК касается трех важнейших параметров: длительности контракта, объема транзитируемого газа и уровня тарифа на транспортировку.

О том, как проходила встреча, — в материале “Ъ” «Газ подождет до выборов».