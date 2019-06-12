Синоптики продлили «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве

«Оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье продлен на четверг, 13 июня, говорится в данных Гидрометцентра. «Степень интенсивности опасных явлений: оранжевый — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба»,— говорится в сообщении синоптиков.

Днем в четверг температура воздуха прогреется до +20°С — +22°С. Ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Скорость ветра южной четверти оставит 5–10 м/с. В ночь на четверг осадков не ожидается. Температура воздуха опустится до 9°С — 11°С.

Роспотребнадзор ранее дал несколько рекомендаций, как защититься от жары. Ведомство посоветовало ограничить пребывание на улице, надевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, употреблять большое количество жидкости и менее калорийные продукты.