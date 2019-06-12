В Москве проверили более 20 сигналов о минировании станций метро и парков

Полиция провела проверки в более чем двух десятках объектах в Москве после звонков о минировании, среди которых метро и парки, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его словам, сообщения о минировании поступили в крупнейшие парки, включая «Сад Эрмитаж». «Неизвестные сообщили в правоохранительные органы о якобы заложенных взрывных устройствах на 12 станциях метро»,— сказал источник.

Источник ТАСС отметил, что проверки проходили в парке «ЗИЛАРТ», на стадионе «ЦСКА Арена» и «Парке Легенд», в парке «Зарядье», стадионе «Сапсан Арена» и ВДНХ. Он добавил, что поступили сигналы о минировании станции «Выставочная» и входа в ТЦ «Афимолл Сити».

Все сообщения об угрозах взрывов в Москве оказались ложными.