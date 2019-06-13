Рейтинг большинства стран в «Глобальном индексе миролюбия» возрос впервые за пять лет

Большинство стран поднялись в рейтинге «Глобального индекса миролюбия» впервые за пять лет, говорится в исследовании (.pdf) Института экономики и мира. Россия опустилась на один пункт, заняв 154 место.
В первую пятерку самых миролюбивых стран вошли:
На последних местах:
Исследователи отметили положительную динамику в России и Евразии, Северной Африке и Ближнем Востоке. Это связано с сокращением количества погибших в конфликтах в Сирии и на Украине.
Россия вырастила свои показатели в категориях «безопасность», «длительный конфликт» и «милитаризация». «Россия зафиксировала третье по величине улучшение в регионе, улучшила показатели по девяти категориям и ухудшила только в одном: количество погибших от внешнего конфликта, из-за ее участия в сирийском конфликте.
В индекс миролюбия входят 163 страны. Он составляется на основе 23 показателей, как количественных, так и качественных. Они объединены в три большие группы: внутренние и международные конфликты, состояние безопасности и стабильности в обществе и милитаризация. Это количество самоубийств, число представителей силовых структур на 100 тыс. населения, уровень криминальной деятельности в обществе, количество заключенных, шкала политического террора, доступ населения к оружию.
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