Рейтинг большинства стран в «Глобальном индексе миролюбия» возрос впервые за пять лет

Большинство стран поднялись в рейтинге «Глобального индекса миролюбия» впервые за пять лет, говорится в исследовании (.pdf) Института экономики и мира. Россия опустилась на один пункт, заняв 154 место.

В первую пятерку самых миролюбивых стран вошли:

Исландия (сохранила показатели)

Новая Зеландия (сохранила показатели)

Португалия (поднялась на два пункта)

Австрия (опустилась на один пункт)

Дания (опустилась на один пункт)

На последних местах:

159. Ирак (поднялся на один пункт)

160. Йемен (опустился на два пункта)

161. Южный Судан (сохранил показатели)

162. Сирия (поднялась на один пункт)

163. Афганистан (опустился на один пункт).

Исследователи отметили положительную динамику в России и Евразии, Северной Африке и Ближнем Востоке. Это связано с сокращением количества погибших в конфликтах в Сирии и на Украине.

Россия вырастила свои показатели в категориях «безопасность», «длительный конфликт» и «милитаризация». «Россия зафиксировала третье по величине улучшение в регионе, улучшила показатели по девяти категориям и ухудшила только в одном: количество погибших от внешнего конфликта, из-за ее участия в сирийском конфликте.

В индекс миролюбия входят 163 страны. Он составляется на основе 23 показателей, как количественных, так и качественных. Они объединены в три большие группы: внутренние и международные конфликты, состояние безопасности и стабильности в обществе и милитаризация. Это количество самоубийств, число представителей силовых структур на 100 тыс. населения, уровень криминальной деятельности в обществе, количество заключенных, шкала политического террора, доступ населения к оружию.