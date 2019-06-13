Более 10 млн россиян отправятся на отдых через туроператоров

Более 10 млн россиян приобрели путевки на отдых у туроператоров, около 80% продаж приходятся на Турцию и Россию, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Средний чек на зарубежную поездку для семьи из трех человек вырос на 29% и составил 103 тыс. руб. Средняя стоимость тура по России — около 74 тыс. руб.

«Всего по линии туроператоров по основным массовым направлениям отдохнет около 10,5 млн туристов, из них 3,5 млн — на внутренних направлениях, в Турции — около 4,5 млн. Преобладающая часть туров россиян относится к пляжному отдыху, однако многие предпочитают совмещать его с экскурсиями. Основные категории туристов — пары и семьи с детьми»,— рассказали в ассоциации.

Топ-5 самых популярных направлений:

Турция (4,5 млн туристов);

Россия (3,5 млн туристов);

Тунис (650 тыс. туристов);

Греция (350–370 тыс. туристов);

Кипр (280-320 тыс. туристов).

В АТОР рассказали, что в этом году объем продаж турпакетов на лето вырос на 10%. «Наибольший прирост показывают такие направления, как Россия (плюс 20%), Тунис (плюс 10–15%), Турция (плюс 15–20%), Черногория (плюс 10%). Греция, Испания, Кипр продаются на уровне прошлого года, а вот спрос на Болгарию у одних туроператоров снизился, а у других остался на уровне лета 2018 года»,— уточнили в ассоциации.

Ранее туристические операторы заявили, что цены на отели в Турции вырастут на 10–15% в высоком сезоне. По расчетам туроператоров, по сравнению с 2018 годом проживание будет стоить дороже на 25–30%.

О том, что делает Турция для привлечения туристов,— в публикации “Ъ FM”.