Парад цветов в День России перекроет движение в центре Петербурга

В день России, 12 июня, в связи с проведением праздничного мероприятия «Фестиваль цветов» на центральных улицах Петербурга вводится ограничение движения транспорта. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

В частности, с 08:00 до 22:00 для автомобилистов полностью перекрыт проезд от Певческого моста до Дворцовой площади (вдоль д. 4 и д. 6-8 по Дворцовой площади). Также с 11:00 до 15:00 движение приостанавливается по улице Ломоносова — от Думской до Садовой улицы, с 12:00 до 15:00 — по Садовой улице (от улицы Ломоносова до Невского проспекта), а с 13:50 до 15:30 поэтапно будет закрыт Невский проспект — от Садовой улиц до Дворцовой площади.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что из-за ремонтных работ на внутреннем кольце КАД с 12 по 16 июня полностью перекрываются две полосы движения между развязками с Колтушским и Мурманским шоссе.